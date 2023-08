Federación ha hecho caso omiso a resoluciones de jueces sobre libros de texto: UNPF

La presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Laura Gurza, precisó que el amparo que promovieron fue otorgado por el juez desde el 27 de mayo; empero, el presidente Andrés Manuel López, alegó que no se le había notificado al respecto, por lo que la juez determinó 24 horas en ese momento para que acataran la resolución de suspender el reparto de los nuevos libros de texto, cosa que tampoco se cumplió.

Lo anterior, lo dio a conocer aclarando que, al igual que el amparo interpuesto la semana pasada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, el suyo también ya fue aprobado; sin embargo, las autoridades federales han hecho caso omiso a las resoluciones de los jueces.

Cabe precisar que la respuesta al amparo de la UNPF fue una sentencia definitiva, mientras que la que se le otorgó hace un par de días a Sánchez Villegas es provisional en lo que analizan a detalle el tema, así como la manera en la que se realizó el proceso de elaboración.

“La orden ahí está y la Secretaría (de Educación Pública) no acató la orden”, denunció Gurza, quien reiteró que el Gobierno Federal no solo incumplió con el proceso, sino que sigue actuando de manera ilegal toda vez que no ha acatado los ordenamientos de los jueces.

Respecto a la reunión que sostuvo la SEP este jueves con los representantes de las Secretarías de Educación de cada entidad, en la que los únicos que no acudieron fueron los de Chihuahua, la representante de la UNPF dijo no estar en contra de que esta entidad no haya asistido.

Esto, además de que las autoridades estatales ya tomaron una decisión y han actuado a través de diversos recursos legales como la controversia constitucional y amparos, porque responde al actuar que tuvo al inicio la SEP para con asociaciones civiles.

Y es que denunció de nueva cuenta que "los primeros que cerraron la opción al diálogo fueron ellos (la SEP)", pues en varias ocasiones se les negó el recibimiento tanto a la UNPF como a los propios jueces, por lo que le parece extraño que ahora sean ellos quienes hayan llamado a un acuerdo.

Precisó que se debe revisar la situación de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, pues igualmente habían manifestado su rechazo hacia los libros de texto, por lo que se le hace extraño que se haya dado a conocer que ellos estén dentro del acuerdo.