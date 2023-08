Considera Benjamín Carrera inviable que Estado imponga sus propios libros de texto

El diputado por Morena, Benjamín Carrera Chávez, ironizó respecto a una de las propuestas emitidas por la gobernadora María Eugenia Campos, de imponer los propios libros de texto en las escuelas públicas de educación básica.

Por lo anterior, además de señalar que es inconstitucional, dijo que es una "ocurrencia" de la mandataria estatal dicha pretensión, por lo que dejó de manifiesto su postura en contra.

Detalló que eso es inviable, toda vez que denunció que Campos Galván no ha cumplido siquiera con las obligaciones que tiene como jefa del Ejecutivo, por lo que no entiende la razón por la que pretende realizar tareas de otras instancias.

"Es mera ocurrencia, no pueden garantizar la educación en el suroriente de Ciudad Juárez, no pueden garantizar la educación en la Sierra Tarahumara; es más, no pueden ni reparar un camión escolar en Gran Morelos".

El morenista precisó que para imprimir los propios libros, se tendría que gastar dinero de los chihuahuenses, a fin de que los 408 mil alumnos de escuelas primarias y los 186 mil de secundarias, tengan esas herramientas.

Empero, señaló que esos libros estarían fuera del marco legal y de la revisión de las autoridades educativas y del magisterio.

Por lo anterior, el diputado consideró esa propuesta como una ocurrencia con el fin de sacar raja política y oponerse a los libros de texto promovidos por el Gobierno Federal.

Concluyó exhortando a la ciudadanía a que exijan a las autoridades a que les entreguen los tomos federales ya que es derecho de los estudiantes y no "una mercancía política".