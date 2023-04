¡Feliz Día de la Niñez! Reporteros infantiles de El Heraldo visitan a empresas patrocinadoras

Durante el mes de abril, El Heraldo de Chihuahua realizó el evento Reporteros Infantiles 2023 que incluyó actividades de aprendizaje, esparcimiento, visita a autoridades gubernamentales y entrevistas a empresas e instituciones patrocinadoras que realizaron alianza con esta casa editora con el fin de consentir a nuestros lectores y usuarios más jóvenes.

Telcel, Oxxo, CTU, Cocina Doña Gelos, Mathasa, Index, Noroeste, Unión Ganadera, Grupo CR3, Elite Sport, Zaragoza, Plaza Galerías y Presidencia Municipal de Cuauhtémoc recibieron en sus instalaciones a los doce “comunicadores”: Victoria Lozano, Ana Paula Núñez, Francisco Moreno, Ximena Jáquez, André Cervantes, Ana Luisa Reyes, Samantha Tinico, Raquel Esparza, Lian Juárez, Ana Sofía Martínez, Kendall León y Olivier Márquez.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Fin de semana en Rancho Zaragoza

Convivieron los niños con la vaca “Panchita”, mascota oficial de la empresa, y conocieron de cerca el trabajo que se realiza en el lugar para ofrecer al consumidor productos lácteos de la más alta calidad

El equipo de trabajo del Rancho de Leche Zaragoza recibió a los Reporteros Infantiles de El Heraldo de Chihuahua, quienes recorrieron las diversas áreas en que se divide este lugar para ofrecer al consumidor una vasta variedad de productos lácteos de la mejor calidad.

Los niños recorrieron las áreas de cuneros y de cocina (ésta última donde se concentran los ingredientes que comen las vacas como alfalfa, maíz y minerales, entre otros), así como el espacio donde son ordeñadas y en cuya leche se saborean los resultados de esa dieta.

Y es que, a fin de conservar la calidad en cada producto, se cuida hasta el más mínimo detalle para que el proceso de producción lechera se lleve a cabo en las mejores condiciones, y el rancho posee una gran infraestructura, médico veterinario y hasta servicio de nutriólogos las 24 horas del día.

Durante el recorrido, que disfrutaron tanto los niños como los papás acompañantes, también se les explicó que son más de 530 hectáreas las que albergan miles de vacas de la raza Holstein cuya leche, luego de ser ordeñadas en el rancho, se envía a Chihuahua para ser pasteurizada.

Y hablando de vacas, quizá la más famosa de la familia Zaragoza, la recientemente bautizada como “Panchita” (cuyo nombre, de acuerdo con su creador, es una combinación de “Pan y lechita”), fue una excelente compañera de viaje para los Reporteros Infantiles, ya que convivió con ellos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

José Carreón Ramos, quien es el gerente general del rancho y lo dirige a nombre de los propietarios, informó a los niños visitantes que son más de 170 personas al cuidado de cerca de 10 mil cabezas de ganado, de las cuales 4 mil 800 son vacas en producción y el resto son vaquillas, becerras y becerros.

Les explicó, asimismo, que la ordeña, alimentación, reproducción, crianza, salud y recría son las principales áreas en el rancho, que se complementa con otros espacios para su buen funcionamiento los 365 días del año. Añadió que las vacas se ordeñan 4 veces al día, en turnos de seis horas (cinco para ordeña y una para limpiar el área donde el animal labora).

“Zaragoza es mi vida”, menciona este personaje que literalmente vive en el rancho, además de cumplir el próximo mes de mayo 51 años siendo parte de la gran familia Zaragoza. “Superviso que la gente trabaje según los protocolos establecidos, tenemos personal comprometido”, añade.

“Es una gran alegría recibir a los niños”, asegura Carreón Ramos, porque ven cómo es que se fabrican los alimentos y aprenden a que trabajando duro, honestamente y bien pueden lograr grandes cosas”.

El recorrido, la convivencia y la espléndida hospitalidad del personal del rancho Zaragoza, complementada con una divertida actividad recreativa y un saludable refrigerio, continuaron durante el transcurso de la mañana y el mediodía, previo al regreso a la ciudad de Chihuahua para que los Reporteros Infantiles sigan cumpliendo con su apretada pero divertida agenda para celebrar el mes de la niñez.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Viaja con Grupo Noroeste

“Uniendo Familias” y “Tú sólo prepara las maletas, nosotros nos encargamos de lo demás”, son los lemas que han puesto en alto a la firma

Grupo Noroeste se ha caracterizado por ser la línea de transporte de pasajeros con mayor conectividad en la Sierra Tarahumara con salidas diarias a la Sierra Tarahumara, como es el caso de Autotransportes del Noroeste y hacia Estados Unidos la empresa Noroeste USA, la cual cubre las ciudades más importantes de Texas y últimamente su expansión a Denver, Colorado; y en el área del Turismo Alpha Travels, creadora de los charters terrestres a toda la República Mexicana, e incansable promotora de los lugares inigualables del estado de Chihuahua.

El empoderamiento y crecimiento de Grupo Noroeste se debe a la empresaria Tere Lucy Domínguez, quien está al frente de la dirección, y a su amplio equipo de trabajo, que ofrecen en el área del transporte y turismo un servicio de primera, esto gracias al conocimiento del ramo, la experiencia y compromiso de todo el grupo hacen que sus clientes sean asiduos.

En esta ocasión la reportera infantil de El Heraldo de Chihuahua Raquel Esparza Sáenz, jefa de la sección Norte a Sur, llegó a las instalaciones de esta compañía para entrevistar a Tere Lucy y conocer el funcionamiento de la firma.

Entre las preguntas que se le formularon a la directora por parte de la reportera fue cuál era el destino preferido de los chihuahuenses: “A la gente le encanta el mar, la playa, son los lugares que más buscan, aquellos que tengan agua, el más solicitado por su cercanía es Mazatlán, siguiendo el paradisíaco Puerto Vallarta, sin embargo -nos comenta- hoy por hoy las preferencias del turista están cambiando, buscan experiencias y actividades diferentes, como recorrer zonas arqueológicas, empaparse más de la cultura y gastronomía del lugar o de lugares que les brinden tranquilidad y bienestar, entre otros”.

Chihuahua Director infantil de El Heraldo de Chihuahua en reunión con la gobernadora Maru Campos

Por otra parte, gracias a más de tres décadas de trabajo y esfuerzo la expansión de Grupo Noroeste ha sido inevitable, surgiendo las empresas: Autotransportes Turísticos del Noroeste, Alpha Travels Agencia de Viajes y Noroeste USA, ante este desarrollo expresó: “El progreso se debe a la visión de sus directivos, la actitud siempre positiva, compromiso y perseverancia”, ya que es sumamente importante.

En cuestión de oficinas, la principal se ubica en calles 13 y Ejército Mexicano #310, (entre canal y Niños Héroes) zona Centro, teléfonos: 614-410-4817, 614-305-7755 y 614-415-9022. Sucursal Cuauhtémoc, en avenida Hidalgo #780, zona Centro, teléfonos: 625-582-3894 y 625-582-6481. En Ciudad Juárez se ubica en Plaza Consular local #105, avenida Paseo Victoria #3661, colonia Senecu, teléfonos: 656-648-0341 y 656-648-0916. Así como otra que se localiza a un costado de la Central Camionera de Chihuahua; una en el Pueblo Mágico de Creel; otra más en Bahuichivo, y fuera del país la firma está haciendo presencia en Dallas, Houston, Amarillo, Texas y Denver, Colorado.

Asimismo, la promoción turística de Chihuahua ha sido una constante en cada una de las ferias turísticas, en donde Alpha Travels siempre está presente en las principales ferias turísticas de México, así como las principales de talla internacional: FITUR en Madrid, ITB en Berlín, ANATO en Bogotá, entre otras, en las cuales Alpha Travels promociona a México y los atractivos de nuestro estado y al mismo tiempo consigue importantes alianzas comerciales con los principales proveedores turísticos de todo el mundo para ofrecer también todos los servicios turísticos que el cliente necesita en el extranjero,” ya sea por cielo, mar y/o tierra”. Así que para tus próximas vacaciones no dudes en llamarles al 614-415-9022.

Sin duda Grupo Noroeste es la empresa chihuahuense con mayor importancia por la conectividad que ha dado por muchos años a diversas y lejanas localidades de la Sierra Tarahumara y la conectividad que ofrece hacia importantes puntos de Estados Unidos desde nuestro estado de Chihuahua, el servicio de envíos y paquetería a la Sierra, salidas diarias a Cd. Juárez, renta de autobuses de modelos recientes para traslados diversos y todos los servicios turísticos que sus pasajeros puedan requerir. Grupo Noroeste, empresa líder en pasaje y turismo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Grupo CR3 domina el mercado automotriz

Autotokio Nissan, Chevrolet Toro, Volkswagen Volker y MG generan lealtad a los chihuahuenses

Si deseas estrenar un automóvil, Grupo CR3 (Autotokio Nissan, Chevrolet Toro, Volkswagen Volker, MG, Buick-GMC, Cadillac e Infiniti) es la mejor opción para satisfacer tus gustos y necesidades a la medida, ya que cuenta con un sinfín de modelos, siendo todos ellos los preferidos por los chihuahuenses; asimismo, en cuestión de unidades seminuevas dispone con un extenso inventario.

Chevrolet Toro cuenta con tres sucursales en Chihuahua, una ubicada en bulevar Ortiz Mena, otra en avenida Universidad y la tercera se localiza en el periférico De la Juventud (matriz), en ésta última el gerente general es el licenciado Alejandro Sepúlveda, quien recibió a la reportera infantil Ximena Jáquez Cortés, de El Heraldo de Chihuahua.

La reportera cuestionó al gerente sobre su tiempo laborando en el ramo: “Empecé a trabajar en la industria automotriz a los 29 años, llevó ya 14 años desempeñándome para la marca Chevrolet Toro, esto gracias a la invitación que me hizo el licenciado Manuel Cruz, y me gusta mucho mi labor, ya que he podido conocer a infinidad de clientes y sus necesidades, gracias a esto he podido crecer al mismo tiempo que la empresa y nuestro equipo” indicó.

“Generar lealtad” es el lema que distingue a la empresa, con el objetivo de que los clientes cuando piensen en una reparación, refacción, auto seminuevo o nuevo llegue a su mente primeramente Chevrolet Toro, ya que es una marca de prestigio y posicionada en el mercado automotriz de Chihuahua, aunado a ello la atención personalizada es uno de los pilares clave para que el consumidor sea un permanente comprador.

Chihuahua Conviven Reporteros Infantiles de El Heraldo de Chihuahua con la gobernadora del estado

Cabe señalar que la firma cuenta con presencia en diversos puntos del estado como: Ciudad Cuauhtémoc, el Corredor Comercial Menonita, Camargo, Delicias, Ojinaga y las más nuevas: Jiménez y Parral, mismas que entran en el proyecto de remodelación para quedar al nivel de la matriz de Chihuahua, que cuenta con tecnología de punta, donde a través de computadoras táctiles muestran al cliente el automóvil de su interés en una pantalla de gran tamaño, tanto el exterior como interior, motor, entre otros aspectos, y todo esto para dar al cliente chihuahuense el servicio y atención que merece.

Otro punto que favorece a la empresa es el servicio automotriz que realizan técnicos certificados por General Motors; además de un amplio inventario en accesorios de todas las marcas, de esta manera se puede adaptar su coche a su gusto. Debido a todo lo anterior Chevrolet Toro es una empresa consentida que, además de generar empleos en la región, logra una venta de 4 mil unidades al año.

La misión de la compañía está enfocada en la comercialización de vehículos, refacciones y mantenimiento automotriz, cuyo objetivo es superar las expectativas y necesidades de sus clientes, capital humano, accionistas y proveedores; generando valor económico agregado, promoviendo el desarrollo del personal y la mejora continua, logrando así clientes de por vida.

Gracias a sus valores: lealtad, liderazgo, rentabilidad y comunicación efectiva, su visión ha rendido frutos al ser reconocida como una de las empresas líderes del ramo automotriz por su capacidad de satisfacer al 100% las expectativas del cliente.

Chevrolet Toro Juventud está ubicada en periférico De la Juventud #6101, teléfono 614-180-1515, abre sus puertas a las 08:00 y cierra a las 20:00 horas.

Sucursal Universidad tiene un horario de atención de 09:00 a 20:00 horas, y está establecida en avenida Universidad #1703, teléfono 614-893-0100.

La tercera en Chihuahua capital está en bulevar Antonio Ortiz Mena #5001, teléfono 614-418-5959, horario de 09:00 a 20:00 horas.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Municipio de Cuauhtémoc: Recibe alcalde a reportero infantil

El presidente municipal Beto Pérez conversó con el “comunicador” sobre temas de la región manzanera, pasatiempos personales y actividades preparadas para celebrar el “Día del Niño”

El Municipio de Cuauhtémoc recibió a Francisco Gabriel Moreno, reportero infantil de El Heraldo de Chihuahua, quien realizó entrevista al alcalde de la región, Elías Humberto Pérez Mendoza, mismo que conversó con el pequeño “comunicador” sobre temas económicos de la zona, la importancia que ocupa en diferentes sectores como el manzanero y lácteo, así como la grandeza de su gente y proyectos que se tienen en puerta para beneficio de sus habitantes.

El mandatario municipal externó al niño una cálida bienvenida, tanto a su despacho como a la ciudad. Pérez Mendoza resaltó que es la tercera vez que ocupa el cargo de alcalde, lo que lo llena de satisfacción y compromiso de seguir trabajando por el bienestar de niños, jóvenes y adultos cuauhtemenses.

Beto Pérez definió a la ciudad como una región llena de grandeza, principalmente por quienes viven en ella. “Lo más grandioso de Cuauhtémoc es su gente y me refiero a sus niños, niñas, jóvenes y adultos, porque son los que dan vida al municipio, cada quien en su área: estudios, trabajo, agricultura, empresas”.

En el transcurso de la charla ofreció un consejo para los infantes, “desde pequeños siempre piensen en cosas positivas, que los sueños que tengan se conviertan en realidad, vivan en plenitud con base en valores y respeto hacia sus padres, compañeros y hermanos”.

Chihuahua ¡Tras la noticia! Alcalde recibe la visita de los pequeños reporteros de El Heraldo

Francisco Gabriel preguntó al alcalde cómo fue su infancia y juventud, etapas que el edil definió como llenas de armonía al lado de sus padres y hermanos; habló sobre sus pasatiempos en aquella época como fueron practicar deportes, entre ellos béisbol y futbol; enfatizó la admiración que siente por sus padres, don Elías Pérez (+) y Guadalupe Mendoza, así como su agradecimiento a su compañera de vida, su esposa Gloria Holguín de Pérez.

“Hoy en día, mi pasatiempo es recorrer el municipio, darle seguimiento a las obras que tenemos proyectadas porque cuando inicia una obra es importante que ver cómo nace, cómo se desarrolla y cómo concluye; desde los cimientos, darle seguimiento, es muy satisfactorio observar a la comunidad cuando los proyectos se ponen a su servicio”, expresó el presidente municipal.

Acerca de cómo ve a su ciudad dentro de 10 años, afirmó, “si nos ponemos a soñar, porque es parte de la vida, veo a un Cuauhtémoc sin tanta violencia, donde todo mundo nos respetemos, que podamos ver en los parques a niñas y niños disfrutando sanamente, y que sus papás no se preocupen porque pueda haber violencia; que podamos vivir en paz y en armonía”.

El alcalde Beto Pérez intercambió con Francisco Gabriel pláticas sobre gustos personales como platillos favoritos, deportes y anécdotas de años atrás con sus hermanos; también hizo mención de sus hijos y reiteró que continuará esforzándose por el municipio que confía en él.

Concluyó informando actividades preparadas para este 30 de abril, como el programa para festejar a la niñez en el que se incluye el Kids Challenge Bomberos, donde los niños conocerán de primera mano la función de estos héroes que trabajan para salvar vidas. En el Festival de la Niñez 2023 habrá también eventos culturales y de esparcimiento dedicados a los infantes.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Corporación Técnica de Urbanismo (CTU): Enfocada en innovar y transformar ciudades

Uno de sus proyectos significativos es Distrito Uno, el cual sigue creciendo

La reportera infantil de El Heraldo de Chihuahua Samantha Tinoco González se llevó una grata sorpresa al hacer un recorrido por la empresa CTU (Corporación Técnica de Urbanismo), donde el licenciado Leopoldo Félix, gerente de Mercadotecnia, le explicó el funcionamiento de cada departamento de la empresa, la cual desde hace 75 años se dedica al desarrollo inmobiliario.

Samantha tuvo la oportunidad de entrevistar al licenciado Leopoldo Félix sobre cómo manejan la compañía, “se maneja con diferentes productos de casa, por ejemplo hay edificios, plazas comerciales, fraccionamientos y departamentos, y para eso se encuentra la oficina de proyectos, la cual se encarga de ello, de igual manera está el equipo de construcción que le da forma al diseño, luego sigue el área de marketing, juntos impulsamos el posicionamiento de la marca en el mercado”, informó.

De igual forma expresó que a CTU lo distingue la innovación y visión de cambiar ciudades haciendo comunidad, transformar los espacios en hogares, y buscar que las ciudades tengan ese crecimiento ordenado e ímpetu social.

Círculos ¡Ellos son los reporteros infantiles de El Heraldo! Reciben gafete, chaleco y una gran bienvenida

“En la actualidad tenemos participación con 14 desarrollos alrededor de seis ciudades, estamos presentes con fraccionamientos en Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; García, Nuevo León; Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, Chihuahua; El Paso, Texas; asimismo, este año lanzaremos dos más, y otros proyectos que están contemplados para Distrito Uno. La empresa chihuahuense está comprometida con la ciudad en todos los sentidos”, dijo el gerente.

CTU fue fundada en 1947, con el objetivo de desarrollar proyectos inmobiliarios basados en tendencias mundiales de sustentabilidad, nuevo urbanismo y crecimiento inteligente; cuenta con presencia nacional con las marcas CTU Hogar y CTU Residencial, así como en EUA a través de Metro Homes, proyectando así la experiencia, calidad y enfoque en las necesidades de quienes habitan hoy en día los hogares edificados por la marca.

Por otro lado, uno de sus planes maestros más representativo de la ciudad de Chihuahua es Valle Escondido, concebido bajo un concepto que prioriza entrar en una práctica más humana, social, ordenada y armónica. El perfecto equilibrio entre lo urbano y lo natural, las más de 300 hectáreas que ofrece este proyecto representan un pulmón al noroeste de la ciudad; su planeación y urbanismo y las diversas tipologías de viviendas que integran esta obra, desde zonas privadas, proyectos de usos mixtos, hasta nuevas y modernas opciones residenciales lo convertirán en un ícono en innovación y diseño.

Leopoldo Félix considera que uno de los pilares fundamentales del corporativo es la innovación, así como el respeto que se le tiene la sociedad, “cuando se planea algo, no sólo se piensa en los ladrillos o muros, sino que se piensa en el alma que va habitar, también el éxito se debe al equipo de trabajo, pero sobre todo a la preferencia de los clientes”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Oxxo: "A la vuelta de tu vida"

Satisface las necesidades de sus clientes a través de la venta de productos y múltiples servicios disponibles los 365 días del año

La cadena de tiendas Oxxo, siempre apoyando a la niñez a través de diversas actividades que fomentan el espíritu emprendedor desde temprana edad, formó parte una vez más del evento Reporteros Infantiles de El Heraldo de Chihuahua, empresa que realizó alianza con el mencionado corporativo que desde sus inicios hace casi 45 años satisface las necesidades cotidianas de sus clientes a través de establecimientos ubicados en la República Mexicana y países extranjeros como Colombia, Perú, Brasil y Chile.

“Oxxo a la vuelta de tu vida” es el slogan de la empresa que en cada uno de sus establecimientos cuenta con alrededor de 5 mil artículos, con base al tamaño de la tienda, al igual que variedad de productos según la ubicación de los mismos, explicó en entrevista Jorge Valdés, gerente regional de mercadotecnia de la empresa líder en su ramo, a Olivier Márquez, reportero infantil.

El licenciado Valdés detalló a Olivier que Oxxo ofrece dos tipos de tarjetas: Spin Premia, la cual funciona como programa de lealtad, que a su vez permite al cliente acumular puntos por compra realizada, los mismos que pueden ser canjeados por productos de regalo; y la segunda denominada Spin, tarjeta VISA que puede ser utilizada para pagar compras y es válida en cualquier lugar que acepte tarjetas bancarias, incluyendo tiendas Oxxo, así como el sistema de ahorro y transferencias.

Chihuahua Eligen al niño que será presidente del Congreso en convocatoria Diputado Infantil por un Día

Comentó que otros de los muchos beneficios que ofrece Oxxo a sus clientes son la oportunidad de enviar y recibir dinero al instante; así como la opción de hacer pagos de servicios y de tarjetas de crédito y recargas telefónicas.

Como parte del corporativo FEMSA, tiendas Oxxo trabajan con el firme objetivo de atender las necesidades de sus clientes: sed, hambre, reunión, soluciones e higiene y cuidado personal, enfatizó Jorge Valdés, quien subrayó que los establecimientos abren sus puertas los 365 días del año y de acuerdo con la zona donde se ubican cuentan con horario de servicio 24 horas, mientras que otros realizan operaciones de 7:00 a 12:00 de la noche y unos más permanecen abiertos 18 horas del día.

A lo largo de más de 40 años, Oxxo se ha convertido en la cadena de tiendas de conveniencia más grande del país con presencia también en América Latina, sumando alrededor de 22 mil tiendas a la fecha; 900 de ellas se ubican en el estado de Chihuahua, puntualizó el licenciado Valdés.

Cabe resaltar que entre las muchas cualidades que distinguen a Oxxo se encuentran: atención y servicio de calidad, cercanía y confianza al consumidor, eficacia y rapidez en el servicio, extenso horario de atención, variedad y abastecimiento de productos y servicios, comodidad y accesibilidad a la tienda, personal capacitado siempre dispuesto a ayudar y precios competitivos que marcan la diferencia en esta cadena de tiendas que sin duda hacen más fácil la vida de las personas.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Unión Ganadera Regional de Chihuahua: Es la fuerza y orgullo del estado grande

Álvaro Bustillos Fuentes es presidente de este organismo, cargo que ostentará hasta 2025

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh) se fundó para impulsar el desarrollo de la actividad ganadera del estado, objetivo que ha logrado a través de 86 años, además es la organizadora de una de las ferias más importantes de la ciudad: la Expogan.

El presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos Fuentes, habló con la reportera infantil Victoria Daenna Lozano Juárez, de El Heraldo de Chihuahua, quien fue directa con la primera pregunta:

-¿Qué hacen aquí en la Unión Ganadera?

“Representamos los intereses de más de 8 mil ganaderos y productores del estado, defendiendo una causa común, ofreciendo varios servicios, somos un gremio organizado donde buscamos sinergia para trabajar en conjunto por el bien común de un sector que es muy representativo en Chihuahua que es la ganadería, siendo el tercer pilar más importante del estado, y pues estamos al frente de este organismo que se deriva de 51 asociaciones que están representadas en toda la entidad, en los 67 municipios”, indicó Álvaro Bustillos Fuentes.

Cultura OFECh festeja Día del Niño con concierto; más de 200 pequeños disfrutan el espectáculo

En referencia a la cantidad de los hatos ganaderos, expresó que la Unión Ganadera Regional de Chihuahua exporta más de 500 mil animales al año, pero cuenta con más de 1 millón y medio de cabezas.

Asimismo, dio a conocer que el complejo en la ciudad de Chihuahua, donde se encuentran instaladas las oficinas y áreas de exposición de la Unión, mide aproximadamente 50 hectáreas, gracias a ello se derivan 300 plazas de empleos.

Por otra parte, las unidades de servicio con que cuentan se pueden mencionar: Departamento de Exportación, Fondo de Aseguramiento, Financiera Sofom, estaciones cuarentenarias, subastas, corrales de preacondicionamiento tanto en Puerto de Palomas como los de Namiquipa, planta de alimentos, los puntos de cruce de las 49 áreas de exportación que vienen siendo Puerto Palomas, Santa Teresa y Ojinaga, entre otros, además de la organización de Expogan.

Sobre un dato muy relevante a destacar, Álvaro Bustillos señaló, “la Unión Ganadera nace primero que la Confederación Nacional Ganadera, siendo organizada inicialmente por Santa Isabel, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Chihuahua”.

Su visión es crear las condiciones organizacionales óptimas para satisfacer las necesidades y salvaguardar los intereses de los ganaderos del estado, en beneficio de la sociedad, y a la vez, como misión, ser la mejor organización ganadera, tanto del ámbito nacional como internacional, generadora de riqueza, basada en valores y desarrollo sustentable.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua está comprometida con el desarrollo de la actividad ganadera en el estado, siendo fundada el 12 de agosto de 1936 por las asociaciones ganaderas locales de Valle de Zaragoza, Villa Ahumada, Coyame, Camargo, Balleza, Hidalgo del Parral, Jiménez y Temósachic; hoy en día está integrada por 51 asociaciones ganaderas locales y es miembro de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Cabe destacar que el sector ganadero de Chihuahua mantiene el primer lugar en exportación ganadera, tanto en el periodo del año ganadero 2020-2021, que comprende de septiembre a agosto, como en los meses de enero a agosto de 2022.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Cocina Doña Gelos: Complace hasta el paladar más exigente

Su especialidad es el pollo en mole ya que se prepara con una receta secreta desde hace 29 años

Si de complacer al paladar se trata Cocina Doña Gelos es la opción indicada, sus casi tres décadas lo avalan, donde hasta personalidades famosos han tenido el gusto de saborear las opciones con que cuenta el menú, siendo una de las características y pilares que distingue al lugar es el sazón casero y su variedad de cocina actual e internacional para todos los gustos tradicionales, vegetarianos, frescos y sus platos de vanguardia.

La historia de su fundación ocurre en 1994 y hace honor el señor Héctor de las Casas a su mamá doña Rosa poniéndole el nombre de Doña Gelos, ya que en su momento el nombre Gelos era reconocido desde 1972 por tratarse del nombre de pila de su papá Rogelio, formando equipo desde entonces también con Marisela su esposa.

De igual forma cabe señalar que el concepto Cocina Doña Gelos, el cual inició con un súper donde ofrecían lo básico y comida elaborada, con el tiempo creció y hoy en día ofrecen a sus clientes desayuno-bufet, comida-bufet, comida para llevar tipo mexicana y especialidades internacionales.

Sólo para que te des una idea de lo que puedes encontrar en la carta es: filetillo con chile en pasado, pollo en mole, pollo con chile morrón rojo, picadillo con verduras, costillas en salsa verde, deshebrada en crema de chipotle, puerco en asado rojo, caldo de pollo, caldo de res; así como enchiladas, enmoladas, entomatadas, rajas con queso, flautas, gorditas de maíz rellenas de picadillo, chiles rellenos.

Chihuahua "A veces no tenemos para comer": Diputados Infantiles alzan la voz por los niños chihuahuenses

En cuestión de ensaladas puedes solicitar: repollo con zanahoria, betabel, papa, coditos, pollo, nopal, verde de la casa, dulce con fresa, de manzana; de postres hay pay de queso, nuez, limón, pastel de chocolate, gelatina, tapioca, arroz con leche y mucho más.

El equipo de colaboradores recibió al niño reportero André Fernando Cervantes Sánchez, de El Heraldo de Chihuahua, para responder las preguntas que el colaborador tenía preparadas entre ellas fue ¿Hasta dónde quieren que crezca el negocio?, informando que entre los planes está el ser una empresa grande exitosa, contar con diversas sucursales y ser una de las cadenas reconocidas a nivel nacional.

Por otra parte, es de destacar que las tres cocineras principales del negocio son las mismas desde que inició Cocina Doña Gelos y se encuentran en la sucursal que está en calle Trasviña y Retes #3101, colonia San Felipe II Etapa, teléfono 614 413 0774; la otra filial se localiza en avenida Circuito Universitario #212, colonia Cafetales, teléfono 614 414 9000, con un horario de 07:30 de la mañana a 5 de la tarde, los 365 días del año.

De igual manera cuentan con un salón que da servicio para eventos desde 8 a 120 personas, donde se pueden realizar desde bodas, baby shower, shower, conferencias, cumpleaños; asimismo, si así lo desea el cliente pueden llevar el sabor casero hasta el domicilio que indique para que su fiesta o reunión sea un éxito.

El platillo que distingue al negocio es el pollo en mole, informó una de las colaboradoras, ya que se prepara con una receta secreta de una de las cocineras, destacando que todos los ingredientes que se usan en Cocina Doña Gelos son de Chihuahua para que los clientes se sientan como en casa.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

En Index Chihuahua: Tienen compromiso con la comunidad

Realiza su fundación una importante obra altruista que incluye no sólo programas educativos, sino de salud y de bienestar popular

A través de su fundación, la Industria Manufacturera de Exportación (Index) Chihuahua beneficia e impulsa proyectos solidarios dedicados a apoyar tanto a sus miles de colaboradores como a personas en situación de vulnerabilidad a través del financiamiento y operación de programas sociales en las áreas de vivienda, educación, comunidad, medio ambiente, salud, deportes, solidaridad y cultura.

Un pequeño botón de muestra es, en ese sentido, el único Jardín de Niños en el país con horario extendido, que actualmente atiende a aproximadamente 200 niños, hijos de colaboradores de la industria manufacturera de exportación. Fue fundado en 1996 con la unión de Index Chihuahua, gobierno del estado y la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua

“Nos da mucho gusto que siempre tenemos algo con que apoyar el desarrollo de muchos de los niños aquí en Chihuahua, empezando por nuestro kínder. Tenemos ya dos de ellos, y próximamente vamos a inaugurar un tercero en Praderas del Sur, va a estar muy cerca del Parque (industrial que se ubica por allá)”, anuncia Román Rivas Hong, presidente del Consejo Directivo de Index Chihuahua.

“Ésta (el jardín de niños) es sólo una de las actividades donde los niños empiezan a relacionarse tanto en su educación como en la parte cultural con la industria”, añade, “porque todos los papás (usuarios de este servicio) trabajan en la industria y pueden estar tranquilos en sus labores sabiendo que tienen a sus hijos ahí”.

De hecho, Lian Alejandro Juárez Vega, el reportero infantil de El Heraldo de Chihuahua, asignado a la fuente de Index y quien le hizo una excelente entrevista al propio Román Rivas, utilizó en su primera infancia la guardería de Index.

“Esperamos seguir construyendo educación, no sólo de los niños, con los programas que tenemos”, continúa Rivas Hong. “Tenemos muchos programas de becas técnicas y programas donde podemos recibir aquí (en Index) a estudiantes para que hagan sus prácticas en las empresas (que tiene la asociación). Tenemos muchas maneras de apoyar, desde temprana edad, a los chavos que le están echando ganas en la escuela”.

Chihuahua Festejan a más de 500 pequeños que reciben terapia en el CRIT

El directivo enfatiza la idea señalando que esas oportunidades son las que le van a dar a los niños bases para seguir progresando en la vida, de seguir desarrollándose. “Cuando deban decidir, una vez que terminen su carrera profesional, qué es lo que quieren hacer, pueden poner un negocio, o empezar a trabajar en una empresa que pertenece al sector (maquilador)”, dice, añadiendo que un marcado 80% de jóvenes que han pertenecido a esos programas se han decantado por eso último.

Además de los planes educativos, Index realiza otras labores sociales, como la atención de la vista e higiene bucal de los niños y si sufren hiperactividad o déficit de atención, así como otro muy importante entre los empleados que es la ampliación de vivienda. “Les hacemos un cuartito adicional ahí en su casa tras un estudio que hace (la asociación civil) Cáritas”, explica Rivas Hong.

“Para esa labor social, nuestra fundación hace cosas maravillosas. Es un grupo pequeño, liderado por nuestra directora, Luisa Apodaca, quien tiene un grupo de siete consejeros y aparte tenemos consejeros de cada una de las plantas de la industria (Index)”, añade.

“Todos los años dispersamos casi 30 millones de pesos en diferentes obras. Nada más en lo del kínder nosotros dispersamos 15 mdp, y nos completó otros 15 mdp la Fechac (Fundación del Empresariado Chihuahuense).

“En lo personal, me da mucha satisfacción lo que hacemos en la fundación, porque sabemos que estamos ayudando a muchas familias chihuahuenses, y no sólo empleados de nuestra asociación, sino a toda la comunidad en general”, finalizó Román, a quien nuestro reportero Lian Alejandro le hizo una entrevista muy completa, que incluyó los hobbies, las películas y hasta el videojuego favorito de aquél.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Telcel: La mayor cobertura y velocidad

Empresa de telecomunicaciones y operadora de telefonía móvil

Hablar de Telcel es hablar de una marca de prestigio internacional, actualmente Radiomóvil Dipsa SA de CV (razón social) es la principal operadora de telefonía móvil, quien se ha estado innovando desde 1984, año de su fundación.

Alberto Sifuentes, gerente del Área de Desarrollo Comercial Regional, habló con el reportero infantil de El Heraldo de Chihuahua, Kendall León, sobre el progreso que ha tenido la compañía: “Al principio los servicios de comunicación móvil eran sólo llamadas y ahora no sólo es eso, sino también internet y las redes sociales para estar conectado con quien tú quieras; asimismo, la atención hacia el cliente que siempre nos ha caracterizado, ha sido uno de los factores esenciales para estar considerados hoy en día como la mejor opción de servicio; de igual manera el contar con varios centros de atención, servicio y puntos de venta cercanos para nuestros clientes”.

Chihuahua ¡A trabajar! Diputados Infantiles acuden al Congreso del Estado para su día de actividades

También hizo énfasis en los servicios que ofrece como: internet en tu casa, el de localización vehicular (GPS), que trabaja directamente con una plataforma de Telcel que se llama Zeek Mi Auto, “la función básica es localizar la unidad, pero cuenta con una función específica que es paro de motor, para en caso de un robo se puede abrir la aplicación y automáticamente se puede detener el auto”, indicó Alberto Sifuentes.

Por otra parte, expresó que se cuentan varios centros de atención al cliente, así como puntos de venta con distribuidores y en diversas cadenas comerciales donde manejan una gama inmensa de marcas y modelos de equipos celulares, así como opciones en aparatos para todos los presupuestos desde 399 pesos, de igual forma en cuestión de tecnología de punta hay móviles que contienen lo mejor y más novedoso.

En cuestión de proyectos informó: “Hoy contamos con la nueva red 5G, que es hasta 20 veces más rápida que 4G, y esta es la quinta generación de tecnología de comunicaciones inalámbricas, que permite la conexión a la red de múltiples dispositivos, se trata de una continuación y mejora del 4G que favorece, entre otras cosas, la velocidad de conexión y transmisión de datos.

Actualmente en el estado las ciudades con cobertura 5G son: Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, así como en más de 100 ciudades de México; ante estos avances Telcel se visualiza a futuro como una empresa de tecnología ofreciendo a los usuarios más servicios, un espacio virtual (internet), siendo hoy en día una herramienta indispensable en el trabajo, que permite la circulación de la información, imágenes y audio en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo.

Finalmente, Kendall León inquirió sobre el número de plazas de empleo que da Telcel en la capital, existiendo más de 600 empleados, siendo otro factor favorable para la empresa, ya que con ello apoya en la economía de las familias chihuahuenses.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Elite Sport: 12 años vistiendo a deportistas con calidad

Entre los servicios que ofrecen están: bordados, playeras, impresiones en vinil textil, serigrafía, sublimado y DTF

Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en uniformes deportivos nace la empresa “Elite Sport” en 2011, la cual se enfoca en hacer prendas para los deportistas de todo tipo de disciplinas como futbol americano, beisbol, tochito, basquetbol, entre otros, siendo ya 12 años que llevan en el mercado y han logrado sobresalir gracias a su servicio de calidad, contando con una cartera de clientes extensa que va en incremento cada año.

Los colaboradores señalaron que “Elite Sport” surge de la aspiración de ser la mejor opción y lo más selecto en el ramo que manejan, de igual manera su intención es que cuando una persona piense en comprar alguna prenda deportiva venga a su mente la marca, que les ofrece la mejor calidad.

Las peticiones del cliente se cumplen al pie de la letra dando garantía de que van a recibir un producto 100% apegado a las instrucciones indicadas tanto en bordados, playeras, impresiones en vinil textil, serigrafía; sublimado, que es una técnica de personalización que permite transferir una imagen a una prenda de poliéster, o a un artículo con recubrimiento de poliéster, para hacerlo único y exclusivo, esta transferencia se logra aplicando calor con una plancha transfer.

También cuentan con DTF, impresión directa sobre film para crear una especie de transfer digital que una vez impreso y curado puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color, ya que incorpora tinta blanca.

Cabe destacar que sus servicios han sido solicitados por equipos locales de renombre como Caudillos, así como algunos grupos de beisbol, donde los logotipos e imágenes de cada uno de los uniformes se hacen primero en un programa de computadora, enseguida se pasa a la máquina bordadora.

En la actualidad, en la empresa laboran tres personas que se encargan de cumplir con los pedidos tanto locales, como fuera del estado, haciendo envíos a Baja California Sur, San Luis Potosí, Tamaulipas, de igual manera a Estados Unidos, específicamente a Denver y partes del estado de Texas.

El trabajo de “Elite Sport” ha traspasado fronteras y eso se debe a “la calidad de nuestros productos, tratamos siempre de hacerlo lo mejor que se pueda para que regresen nuestros clientes”, indicaron Kenya González y Felipe Cervantes, de igual forma expresaron que sus productos se pueden visualizar en la plataforma de Facebook, estando registrados como (Elite Sport).

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Grupo Mathasa: Rumbo a sus otros 50 años

Seguir cumpliendo día a día su misión de proveer ambientes agradables, consumar sueños y brindar experiencias de compra extraordinarias es el plan que tiene la familia que conforma esta empresa para llegar a mucho más que medio siglo de existencia.

En octubre del año pasado, Grupo Mathasa celebró sus primeros cincuenta años de presencia en la ciudad de Chihuahua. Parece lejano aquel día de 1972, cuando una pequeña ferretería abrió sus puertas en la calle Pino… exactamente donde hoy se encuentra una de las sucursales de la empresa que se convirtió en un líder en la venta de acabados para la construcción.

Ciertamente, en ese lapso de medio siglo pasaron muchas cosas: los propios clientes de la ferretería comenzaron a pedirle pisos, sanitarios y bóileres, y el negocio de don Guillermo Luján creció lo suficiente como para contar actualmente con 19 sucursales (con bodega incluida) en las entidades mexicanas de Chihuahua y Sonora, así como Texas, en los Estados Unidos.

Medio siglo es algo que puede decirse o escribirse fácil. Sin embargo, detrás de esas dos palabras en Grupo Mathasa es hablar de momentos difíciles, humanos sinsabores y adversidades. Pero también de resiliencia, logros y un excelente equipo de casi tres centenas de colaboradores en toda la empresa.

Chihuahua Presentan al Gabinete Infantil 2023; lo encabeza la gobernadora Kimberly Hernández

“Yo creo que esto último ha sido un factor determinante para haber llegado a la celebración de nuestros primeros 50 años”, explica Silvia Luján Martínez, directora de Operaciones del Grupo. “Tenemos en nuestras filas muchas personas de excelente calidad humana, y que no tienen puesta, tienen tatuada la camiseta de Mathasa”.

“Muchos de ellos han estado en las buenas y en las malas que ha tenido la empresa. Nos ha tocado vivir años difíciles, pero también muy buenas épocas”, añade la directiva, dando a entender que una de las únicas cosas que se ha mantenido constante es la lealtad de sus colaboradores, que ella califica como una verdadera familia.

“Además, es gente que tiene espíritu de servicio, que yo resaltaría como otro factor que ha distinguido a Mathasa en estos sus primeros cincuenta años”, abunda, explicando el cotidiano cumplimiento de una misión que más o menos tiene esa misma antigüedad de medio siglo:

“Proveer ambientes agradables, consumar sueños y brindar experiencias de compra extraordinarias para cada uno de nuestros clientes; dándoles siempre las mejores soluciones”. Silvia considera que esto último es lo que los mueve día con día para hacerlo realidad con cada persona que llega a comprar a cualquiera de las sucursales del negocio.

No sólo en retrospectiva. Mathasa ya mira hacia su futuro inmediato, con una visión muy clara para el año venidero, que es la de seguir siendo la mejor opción en su ramo, estandarizando e innovando los procesos con tecnología y desarrollo de competencias de su personal, que permita un crecimiento y rentabilidad sólida, tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa.

“Hay varios proyectos para este 2023. Se tiene pensado, por ejemplo, una nueva sucursal en Delicias y probablemente una nueva sucursal especializada en una de las marcas que manejamos, que es de alto diseño. Aparte también estamos ampliando el corporativo, porque gracias a Dios hemos seguido creciendo”, finaliza Silvia, anunciando los planes de la empresa para el futuro inmediato.

La reportera infantil asignada a Mathasa, Ana Luisa Reyes Ponce de León, tuvo una entrevista muy interesante con Silvia Luján. Entre otras cosas, la colaboradora de esta casa editora quiso saber la historia de la empresa, así como si era un lugar incluyente, a lo que la directiva le contestó que todos son bienvenidos sin importar el color de piel o las capacidades físicas. “Lo único que buscamos de las personas es que tengan la habilidad de servir, que les guste tratar con clientes”, contestó Luján Martínez.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Plaza Galerías

Tiene 36 años al servicio de los chihuahuenses; cuenta con más de 50 tiendas departamentales que ofrecen infinidad de productos a sus clientes

Este 2023 el centro comercial Plaza Galerías cumple 36 años de haberse establecido en Chihuahua, complejo que alberga un sinnúmero de tiendas de ropa, zapaterías, joyerías, equipos celulares, casino y uno de sus fuertes es el área de comedor donde se encuentran diversos locales que ofrecen variedad de comida para los chihuahuenses.

Al ser el primero en su categoría en la capital, la reportera infantil de El Heraldo de Chihuahua, Ana Paula Núñez Martínez, se abocó a entrevistar a la directora del departamento de Mercadotecnia de la empresa, Karely Chávez Torres, para tener conocimiento sobre la historia de este complejo y darla a conocer a los lectores.

“El concepto de Plaza Galerías es que todos los días haya gente joven, niños, familias, para que disfruten de un ambiente agradable en sus más de 50 tiendas departamentales que se encuentran aquí; de igual manera la compañía siempre se está innovando y renovando constantemente, siendo hoy en un día un lugar tradicional para los chihuahuenses”, expresó Karely Chávez.

Por otro lado, indicó que va haber nuevas integraciones a la plaza, y varios eventos en mayo por el Día de la Madre, similares a los que llevaron a cabo en abril por el Día del Niño como fueron exposiciones, shows, música y talleres, además de que ha sido sede de desfiles de pasarela.

Asimismo, dio a conocer que la calidad y servicio que se ofrece en Plaza Galerías es la estrategia para tener cautivos a sus clientes, así como las novedades que tienen y las dan a conocer por las diferentes redes sociales, como fue el caso de la máquina de palomitas, que ha sido una atracción exitosa.

De igual forma, la plaza de comida con que cuenta goza de gran popularidad, siendo punto de reunión para las familias y las nuevas generaciones, ya que desde que abre sus puertas (10:00 horas), las personas empiezan a ocupar los lugares de esa zona donde encuentran infinidad de comida para todos los gustos.

Cabe destacar que Plaza Galerías también apoya las bellas artes, abriendo sus puertas para que mujeres puedan exhibir su arte en los diversos pasillos del centro comercial y con ello darles difusión de manera gratuita, por mencionar uno de esos programas es “Mujeres que Inspiran”, el cual se desarrolla en marzo de cada año, donde el poder femenino se hace presente.

Con su lema “Plaza Galerías todos los días”, Karely Chávez hace una invitación a la ciudadanía para que visiten el centro comercial donde cada uno de los locales ofrece en sus productos variedad, estilo, diseños únicos y hasta ventas nocturnas con descuentos espectaculares.

Sus redes sociales en Instagram es plazagaleriascuu y en Facebook Plaza Galerías Chihuahua, se ubica en bulevar Antonio Ortiz Mena 201-A, colonia Unidad Presidentes.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Leche Zaragoza: Producto 100% chihuahuense que domina el mercado

Sus pilares principales son sus trabajadores y clientes, mancuerna que ha triunfado a lo largo de más de 7 décadas

Uno de los alimentos más importantes que pueden consumir los mexicanos es la leche y la empresa experta en la materia es Zaragoza, quien es una de las principales empresas de este producto en Chihuahua con más de 70 años en el mercado, quien está comprometida con el futuro del estado, el entorno y la sociedad, generando más y mejores oportunidades para las familias chihuahuenses.

La reportera infantil de El Heraldo de Chihuahua, Ana Sofía Martínez Solís, llegó puntual a las instalaciones de la planta pasteurizadora de Leche Zaragoza, así como al área administrativa para llevar a cabo una entrevista y conocer más sobre esta compañía que es líder en su ramo, con libreta en mano y pluma inició preguntando al director general, Germán Tirado Delgado, ¿quién era Pedro Zaragoza? “Es un empresario lechero que tiene más de 70 años produciendo leche, envasándola en la planta aquí en Chihuahua y vendiéndola en el mercado de Chihuahua y otros estados del país, y es una persona que ha apoyado mucho a las ciudades donde ha estado y ha dado trabajo y ayudado a su gente”, respondió el director general.

Asimismo, Ana Sofía continuando ejerciendo su cargo de reportera, cuestionó ¿por qué el rancho antes se llamaba Gabriela? “Porque la hija mayor de Pedro Zaragoza se llama así”, indicó el Germán Tirado Delgado.

De igual manera el ejecutivo dio a conocer el porqué es Zaragoza la más conocida en el mercado: “Los pilares, si queremos definirlo en pocas palabras, tenemos un rancho que es 100% chihuahuense, se puede decir que es el más grande de México con la mejor calidad en producción y procesos y el servicio otorgado a nuestros clientes y la aceptación de ellos hemos logrado posicionarnos en el lugar en el que nos encontramos hoy en día, el segundo en cobertura a nivel nacional”.

El rancho Zaragoza es uno de los más extensos a nivel Latinoamérica, cuenta con 10 mil cabezas de ganado, sus corrales tienen un sistema de enfriamiento llamado Korral Kool, ya que las vacas son raza Holstein de origen holandés y están acostumbradas al clima frío.

Por otra parte, las vacas son tratadas como reinas, proporcionándoles una alimentación correcta y balanceada, ya que cuentan con una procesadora de alimentos propia donde preparan los forrajes para el mejor aprovechamiento de los nutrientes del alimento, de igual forma hay nutriólogos y veterinarios las 24 horas.

Las vacas son ordeñadas diariamente y la leche es envasada al siguiente día, por ello la frescura de sus productos son de la más alta calidad, siendo la producción diaria de 200 a 230 mil litros diarios, que se derivan en diversos productos como crema, yogur, quesos, pero principalmente leche.

“Nuestro constante crecimiento y compromiso nos ha permitido incursionar en diferentes unidades de negocio, en las cuales continuamos trabajando con el objetivo de seguir desarrollando más oportunidades”, finalizó el director general Germán Tirado Delgado.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

¡GRACIAS!

Sorpresas, aprendizajes y nuevos amigos vivieron los Reporteros Infantiles de El Heraldo de Chihuahua quienes cumplieron su misión y durante el mes de abril participaron en una apretada agenda de trabajo en la que se acercaron al quehacer periodístico y convivieron con autoridades gubernamentales del estado y el municipio; todo esto como parte del proyecto de del evento que organiza esta casa editora con el fin de acercar a la niñez al hábito de la lectura.

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos ofreció una convivencia con temática de piratas en la que participaron los pequeños “comunicadores” así como niñas y niños de diferentes dependencias quienes pasaron un día increíble bajo la espléndida atención del equipo de la mandataria estatal.

Por su parte, el alcalde Marco Bonilla los recibió en su despacho y conversó con ellos sobre el trabajo que realiza por el bienestar de la comunidad chihuahuense mientras que el director del DIF Municipal Mario Eduardo García, a nombre de la señora Karina Olivas, presidenta de la institución, les organizó una fiesta infantil llena de diversión y “personajes famosos”.

Fue así como los reporteros infantiles conformaron la edición 2023 de este proyecto que año con año realiza El Heraldo de Chihuahua encabezado por la licenciada Martha G. Nicholson, directora general de la empresa editora.

En colaboración con Rafael Ochoa