Firman convenio la SSPE y el INE para que reclusos puedan votar

Con el fin de que las personas privadas de su libertar ejerzan el derecho al voto las próximas elecciones del 2024, fue firmado un convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se podrá permitir el voto a personas que cuenten con prisión preventiva.

Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, dio a conocer que con este evento, se podrá permitir que las personas en prisión preventiva, recluidas en los Centros de Reinserción Social (CERESOS), ejerzan su derecho al voto.

Este histórico ejercicio busca impulsar la participación de los individuos en los CERESOS en los procesos electorales, por lo que el acuerdo entre el INE y la SSPE establece la colaboración y coordinación necesarias para implementar las acciones que permitan a aquellos en prisión preventiva votar en el próximo Proceso Electoral 2023-2024.

Dentro de los Centros de Reinserción Social seleccionados para este propósito son los siguientes: CERESO Estatal No. 1 en el municipio de Aquiles Serdán, el CERESO Estatal No. 2 en el municipio de Chihuahua, el CERESO Estatal No. 3 en el municipio de Juárez, el CERESO Estatal No. 4 en el municipio de Parral, el CERESO Estatal No. 5 en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Así como el CERESO Estatal No. 6 en el municipio de Ciudad Juárez, el CERESO Estatal No. 7 en el municipio de Cuauhtémoc, el CERESO Estatal No. 8 en el municipio de Guachochi, el CERESO Estatal Femenil No. 1 en el municipio de Chihuahua, y finalmente, el CERESO Estatal Femenil No. 2 en el municipio de Juárez.

Este documento establece compromisos que ambas instancias deben cumplir. El INE será responsable de integrar las mesas de escrutinio y cómputo del voto, producir las boletas, documentación y materiales, generar materiales para la capacitación electoral, y garantizar el debido proceso.

Por su parte, la SSPE proporcionará las bases de datos de las personas propensas a votar, permitirá el acceso del personal del INE a los Centros Penitenciarios, entre otras medidas.

Durante la firma estuvieron presentes Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario; Omar Tinoco, representante del área jurídica de la SSPE; Jesús Rogelio Villalobos Aragón, vocal de organización electoral del INE, así como Alejandro Gómez García, vocal del secretario de junta local del INE.

Estas acciones están orientadas a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) garantice adecuadamente el derecho al voto de estas personas, con base en la filosofía Centinela y la educación cívica, para lograr un estado donde la participación sea parte integral de la reinserción social.