Gabriel Faudoa, líder de la planilla ECO42 asegura que no hará nada indigno

El profesor Gabriel Faudoa Villegas, líder de la planilla ECO42 aseguró que no hará nada indigno cuando el voto le favorezca y se convierta en secretario general de la Sección 42 del SNTE para los próximos 4 años.

El docente sostuvo una reunión con personal jubilado y pensionado, ante quienes presentó a su mamá Guadalupe Celia Villegas como testigo de honor en los compromisos que asumió rumbo a la dirigencia sindical.

El profesor Gabriel Faudoa Villegas y su mamá Guadalupe Celia Villegas / Foto: Cortesía | ECO42

“Siendo hijo de una guerrera que me impulsa en todo momento y otro ángel que desde el cielo me apoya, hemos estado haciendo compromisos; con mi mamá como testigo de honor, juro, que no haré nada indigno ni causante de vergüenza cuando sea Secretario General de la Sección 42”, dijo el aspirante al referirse a las enseñanzas del profesor Héctor Faudoa Berumen, matemático reconocido estatalmente y su madre.

Así mismo, al declarar que en las decisiones que se tomarán invariablemente serán tomados en cuenta todos los agremiados por medio de auscultaciones y encuestas para que los aciertos y errores sean asumidos por todos, estableció el compromiso de que el nuevo Comité Ejecutivo Seccional habrá de entregarse en cuerpo y alma “dejando el pellejo en el alambre” por la defensa de los trabajadores y en particular la de los pensionados y jubilados.

En ese mismo sentido, Gabriel Faudoa se comprometió a crear una comisión legislativa para presionar a los integrantes del Congreso del Estado para que las pensiones, aguinaldos y los bonos sean integrados en el presupuesto de egresos anual y con esto garantizar que se les pague en tiempo y forma “Los jubilados y pensionados no trabajaron en partes, ellos no se entregaron en abonos al trabajo, por eso se les debe retribuir lo devengado como es debido”.

Gabriel Faudoa en reunión con maestros y jubilados / Foto: Cortesía | ECO42

Además señaló que las oficinas estarán abiertas mañana y tarde con un espacio especial independiente, digno para atender a los jubilados y además se programarán partidas presupuestales para la convivencia y recreación para los jubilados y todo el patrimonio de la Sección 42 serán administrados por jubilados conformando comités para que los administren ustedes mismos pues sé que los harán crecer.

Finalmente, una vez que el voto mayoritario le favorezca a la planilla, se habrá de ofrecer el acompañamiento profesional en los temas fiscales, y en especial en lo que respecta al pago de impuestos de las pensiones y jubilaciones “ No es aceptable que después de entregar una vida laboral a la docencia y a la sociedad, se les deban retener impuestos para entregar éstos a otras causas, para ello los activos somos los que pagamos; no deben ser trastocadas ninguna de sus pensiones, el 100 por ciento debe ser de ustedes”.