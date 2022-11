Galardonan a 11 elementos tras décadas de servicio en Agencia Estatal de Investigación

El Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, acompañado del Director de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo, encabezó la ceremonia de reconocimiento de once elementos de la AEI, quienes dedicaron hasta cuatro décadas al servicio de la sociedad chihuahuense.

En su mensaje, el Fiscal General, Fierro Duarte, expresó, “Hoy quiero dirigirme a Ustedes, quienes cumplieron cabalmente el juramento que le hicieron a la sociedad, ¡Misión cumplida!, sin duda, han dado muestra de cómo se trabaja en los mejores y en los más complicados tiempos de nuestra historia”.

Así mismo, agradeció a los galardonados su esfuerzo, persistencia, vocación y compromiso, ya que entregaron gran parte de su vida como servidores públicos.

Foto de: Cortesía | FGE

Por su parte, el Director de la Agencia Estatal de Investigación, quien realizó la entrega de placas conmemorativas a once elementos de la AEI, externó la felicitación y destacó el gran ejemplo que brindaron con su trayectoria: “Siéntanse orgullosos de lo que han hecho, gracias a sus familias que siempre estuvieron para apoyarlos en esta profesión que es demandante y sacrificada”.

A nombre del personal homenajeado, el Oficial de la AEI, Jesús Miguel Carmona Barrón agradeció la distinción y la oportunidad de haber servido a Chihuahua a través de su trabajo: “Es momento de retirarnos para darle paso a las nuevas generaciones que se suman a los esfuerzos en la búsqueda la justicia”.

Foto de: Cortesía | FGE

En su participación, Raúl Espinoza Trejo, quien fue reconocido por su trayectoria de 40 años como policía, manifestó, “Inicié mi carrera en Bahuichivo en el año de 1981, eran otros tiempos, ni siquiera teníamos vehículo para patrullar… En ese entonces, nos daban raite los chóferes de los camiones troceros”, manifestó.

Raúl está casado con Nidia Merced desde 1975, con quien procreó cinco hijos: Luis Raúl, Juan, Carlos, Lucía y Leonardo, todos profesionistas, pues logró brindarles una carrera universitaria.

Foto de: Cortesía | FGE

“Me quedó con las palabras que el presídium me dijo y con la ovación de mis compañeros… Ya me retiro porque a mis 67 años de edad no es lo mismo”, compartió.

Durante cuatro décadas, Raúl estuvo en varios lugares, destacamentado en la zona serrana, recorrió Témoris, Chínipas y en ocasiones se iba en el tren hasta San Rafael, para “patrullar” en diversas comunidades.

“Solo duré dos años allá, conocí a muchas personas valiosas, a las cuales todavía agradezco hasta el vaso de agua, el taco que nos daban, ellos nos compartían de todo corazón lo que tenían, hoy son recuerdos muy gratos”, comentó.

Previo a su carrera como oficial de investigación, Raúl se desempeñó por cuatro años como militar, pero le llamó la atención integrarse a las filas como policía.

Foto de: Cortesía | FGE

“Ser policía es algo que se lleva en la sangre, es una vocación, algo diferente, es dar algo de ti, incluso tu propia vida; he entregado más de la mitad de mi vida y hoy me toca compartir todas esas anécdotas con mis nueve nietos”.

Raúl perteneció a la entonces policía del estado, luego fue policía judicial, estuvo en diversos grupos como el de vigilancia de Palacio de Gobierno, Antimotines, Asalto y Robo a Bancos, así como escolta de diversos funcionarios; finalmente, como radio operador.

Foto de: Cortesía | FGE

“Los años han cambiado mucho, me tocó despedir lamentablemente a varios compañeros, hoy viven en mis recuerdos. Siempre tuve la convicción de hacer bien mi trabajo y aunque ya me jubilé nunca dejaré de ser policía, eso es como una huella imborrable”, dijo.

El oficial de investigación dijo lo difícil que antes era comunicarse, ya que no había la tecnología que actualmente existe y en ocasiones, la orografía hacía más complicado llegar a las comunidades: “Pero gracias a Dios siempre estuvimos para atender el llamado de la gente”.

Foto de: Cortesía | FGE

“Creo que, como dijo el Fiscal, nos toca ahora compartir con las nuevas generaciones lo poco o mucho que sabemos y en efecto, nos tocó vivir épocas históricas de Chihuahua… Estoy muy agradecido por esta distinción y reconocimiento, me retiro satisfecho del deber cumplido. Siempre honraré la placa y el uniforme, hasta el último día”, concluyó.

Fue así como con el objetivo de reconocer la lucha, el esfuerzo y compromiso de quienes como Raúl dieron lo mejor a la sociedad, la Fiscalía General del Estado rindió un homenaje a la trayectoria policial de once elementos investigadores, Antonio Betance López, Francisco Calvillo Barrio, Jesús Miguel Carmona Barrón, Francisco Escobedo Carrera, Raúl Espinoza Trejo, Víctor Manuel León Dueñas, Juan Antonio Martínez Adame, Ricardo Rodríguez Ramírez, Noé Ruiz Cervantes, Carlos Humberto Sáenz Lazcano, y Raúl Simental Camarena.

En el evento se presentaron semblanzas de los once galardonados, concluyendo con la melodía de “Las Golondrinas” al son del mariachi.