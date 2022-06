Grupo Bafar se posiciona entre las 500 empresas más importantes en México

Cada uno de los logros de Grupo Bafar, llevan consigo el talento, el compromiso y la dedicación de sus más de 12 mil colaboradores, quienes han sumado sus objetivos individuales a los organizacionales, gracias a ello la empresa, quedó en el lugar 146 en el ranking de la revista Expansión “Las 500 Empresas Más Importantes de México”.

Este fue publicado a principios del mes de junio, y Bafar quedo encabezando a los 6 corporativos chihuahuenses, que orgullosamente también destacan en el listado como lo son Grupo Cementos de Chihuahua (No. 177), Marzam (No. 179), Interceramic (No. 255), Ruba (No. 277) y Grupo Accel (No. 288).

El Grupo Bafar afirmó que esta nueva posición representa un ascenso de 12 lugares en comparación con la posición que ocupan en el año 2020.

Asimismo informó que este ranking se origina de un estudio aplicado a 2,500 empresas, que consiste en la revisión de la información pública, disponible en los sitios de internet de cada empresa.

Foto: Cortesía | Grupo Bafar

Además de la aplicación de un cuestionario basado en las políticas anticorrupción del estudio TRAC de Transparencia Internacional, se evalúan cuatro ejes; Publicidad de los elementos de una política anticorrupción integral; Alcance y socialización de la política anticorrupción; Sistema de monitoreo, denuncia y sanciones; y Accesibilidad de la información.

Además de esto es necesario es compartir datos, como estados financieros, indicadores y datos generales, pues estos se analizan y se ordenan referente a su tamaño y ventas netas, de ahí enlistan las empresa para agrupar a las que hayan obtenido mejores resultados e incluirlas entre las 500 de este importante ranking.