Habilita Municipio refugios temporales por descenso de temperaturas

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que se mantendrían abiertos los refugios temporales para proteger a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad del frío y la lluvia que ha dejado sobre la ciudad de Chihuahua Capital, el ingreso de un nuevo frente frío.

Por lo anterior, la Coordinación de Protección Civil, informó que ante el descenso de las temperaturas y presencia de lluvias, los dos refugios temporales, ubicados al norte y al sur de la ciudad, permanecerán abiertos las 24 horas hasta la mañana del lunes 20 de marzo.

“Vamos a seguir con lluvias de moderadas a intensas este sábado, en ciertos lapsos. Les pediría estar muy al pendiente de avisos de Protección Civil particularmente, manejar con mucha precaución. Este viernes tuvimos seis accidentes por la mañana en periférico De la Juventud, y se debieron en su totalidad al acceso de velocidad. Pedirles extremar precauciones, salir antes de casa, conducir con precaución, siempre a la defensiva; y recordarles que tendremos abiertos los refugios temporales”, expresó Marco Bonilla.

En la zona norte, quienes así lo requieran, pueden acudir al refugio temporal que se encuentra en la calle Andazola y Lateral Dostoyevski número 14701 de la colonia Chihuahua 2094, en el centro comunitario Tricentenario; y el otro al sur, en la calle Eusebio Castillo número 8400 de la colonia Mármol III, en el centro comunitario Mármol lll.

De igual forma, se pide a la ciudadanía llamar al 911 o por medio de la aplicación Marca el Cambio, para reportar si observan a personas sin hogar durmiendo en la vía pública, con el fin de trasladarlos a alguno de los dos lugares citados para que ahí pasen la noche.

De acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para este sábado 18, se estima una máxima 7 grados centígrados y una mínima de 0 grados, con una probabilidad de lluvias de un 65%; mientras que, para el domingo 19 de marzo, se espera una máxima de 6 y una mínima de 2 grados centígrados.

Por ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil emitió recomendaciones por lluvias, en caso de conducir, manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas; ser cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia; y evitar transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

En caso de estar en la vía pública, permanecer en un lugar seguro mientras concluye la lluvia; no salir si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte; evitar cruzar arroyos o corrientes fuertes; no realizar días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua; evitar pararse cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

Al estar en casa, no dejar objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas; evitar sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües; revisar que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

Entre las recomendaciones por frío, exhortó a no exponerse a corrientes de aire; abrigarse bien al salir de casa; no permanecer en el exterior por periodos prolongados de tiempo; reportar al 911 la presencia de personas en situación de calle, durante la noche; revisar correctamente calentones e instalaciones de gas; por ningún motivo dejar calefactores encendidos durante la noche; evitar la existencia de tanques de gas dentro de la casa y ventilar adecuadamente la vivienda.