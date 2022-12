Habrá descuentos en el pago del predial durante los primeros tres meses del 2023

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, informó que a partir del próximo martes 3 de enero, iniciará el periodo de recaudación del impuesto Predial en el ejercicio 2023, con descuentos que se extenderán los primeros tres meses del año, de los que aplicará un beneficio del 12% durante enero; 8% en febrero y 4% durante el mes de marzo de 2023.

Adicionalmente, para cerrar el presente año 2022, durante toda esta última semana del año y hasta el sábado 31 de diciembre, la Tesorería Municipal mantiene el beneficio de otorgar un 80% en el concepto de recargos del impuesto predial, para iniciar el próximo año al corriente y con oportunidad de aprovechar los descuentos.

Además, se otorga el beneficio de que al acudir a las cajas receptoras de la Tesorería Municipal, se podrá pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA. También se puede hacer el pago en línea en la página del Municipio: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/, sin salir de casa.

El subdirector de Ingresos, Luis Raúl Flores, destacó que durante el primer trimestre de cada año, se recaba más del 70% de los ingresos para todo el año, por el concepto de pago de Predial.

Para conocer situaciones a detalle de cada caso particular, recomendó que antes de hacer el trámite en línea o para cualquier duda, los contribuyentes se comuniquen al 072 en las extensiones 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.

Las cajas de Tesorería que se han habilitado para la recepción de pago del impuesto Predial son once, localizadas en puntos estratégicos de la ciudad de Chihuahua, como las de la zona Centro, donde hay tres, en las instalaciones de Tesorería Municipal, en la calle Mina número 408, colonia Centro, con horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm; y en la Tesorería de la Plaza de Armas, en el antiguo Edificio Comermex, en la avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Al norte de la ciudad, se encuentra una en las instalaciones de Alsuper Nogales, en la Avenida Cristóbal Colón y Circuito Universitario, en el local número 6, con un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. También en la Huerta Legarreta o Parque Fundadores, en la calle Miguel Barragán y Portugal, dentro del Kiosco Cibernético, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero número 500, que se encuentra abierta las 24 horas, de lunes a domingo.

En el sector sur, hay una caja en la Dirección de Desarrollo Urbano, en calle Presa Chuvíscar número 1108, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. En la Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco número 8800, que se encuentra abierta 24 horas, de lunes a domingo.

También en las instalaciones del Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano número 13401, con horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes; en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, con horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

Así mismo, en el surponiente, en la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, con horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Y en el extremo sur, en la colonia Villa Juárez, en la calle Tercera y 16 de septiembre, con horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.