Hallan a migrantes al borde de la hipotermia; Cruz Roja auxilia a un grupo de 300 personas

Luego de intentar viajar en el tren que parte de la ciudad de Chihuahua con destino a Ciudad Juárez, otro grupo con alrededor de 300 migrantes fue abandonado a su suerte en una zona cercana de esta carretera, donde estuvieron a la intemperie con temperaturas bajo cero grados que afectó la salud de varios de ellos, por lo que tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atenderlos y evitar una tragedia.

La baja temperatura de la noche fue tal que los mismos migrantes expresaron a El Heraldo de Chihuahua que decidieron no dormir, y no por el frío en sí mismo, sino por el temor de dormirse y no volver a despertarse, pues sabían que las condiciones climáticas podrían acabar con su vida.

Iraida, una mujer originaria de Venezuela, explicó que ellos no están acostumbrados al frío que hace en el norte de México, por lo que no habían experimentado una situación similar, pues asegura que aunque utilizan fogatas, cobijas y prendas abrigadoras, es muy difícil cubrirse al 100% del frío, por lo que temen a que algunos puedan quedarse en el camino por estas condiciones climáticas.

Madres y padres de familia venezolanos, hondureños y salvadoreños dijeron que tienen un nuevo miedo, y ya no sólo a que les quiten el dinero, caerse del tren o ser deportados a su país de origen, sino que le temen al frío, “me da mucho miedo despertar por la mañana y ver que mi hijo está muerto porque le dio hipotermia en la noche”, señaló esta madre venezolana que tiene varios días que no duerme por las noches por cuidar que no tengan frío sus niños.

Las bajas temperaturas están convirtiéndose en un riesgo de salud para los miles de migrantes que viajan diariamente en el estado de Chihuahua y que, de no tener mejores condiciones, se podría generar una nueva omisión que podría costar la vida a decenas de migrantes como ocurrió en la estación migratoria en marzo de este año en Ciudad Juárez.

Estas personas en situación de movilidad llegaron a Chihuahua capital poco antes de la Nochebuena, y tomaron el primer tren que salió en Navidad, mismo que les prometía llevarlos hasta la ciudad fronteriza, sin embargo, los vagones se pararon y los conductores desengancharon las máquinas alrededor de las 7:00 de la tarde del 28 de diciembre, dejándolos varados en el desierto de la salida que conduce a Juárez.

Ciudadanos y vecinos que pasaron por el lugar, fueron los que dieron aviso al número de emergencias 911 sobre los posibles casos de hipotermia que estaban teniendo los migrantes varados en este punto, por lo que varios elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a las personas que lo necesitaban.

En la zona no había elementos de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración para ayudar a facilitar el traslado o el regreso de los mismos a sus países de origen, sólo estaban los elementos de Cruz Roja.

Uno de los reportes, fue por una niña que se encontraba en mal estado de salud a raíz de las bajas temperaturas, sin embargo, personal de Cruz Roja Mexicana dijo que no fue necesario el traslado de la menor, ya que lograron controlar su estado de salud, al mismo tiempo en que se le brindó apoyo a varios de los migrantes que se encontraban en los vagones.

Según los paramédicos, la mayoría de los migrantes están expuestos a sufrir neumonía, bronquitis y enfermedades respiratorias, debido al cambio de clima, toda vez que pasan extensos periodos debajo del sol y temperaturas por arriba de los 30 grados, pero por la noche, las temperaturas descienden los cero grados centígrados con sensación térmica que puede llegar a los -6 grados.

Esa zona donde permanecen varados, se encuentra a menos de 40 kilómetros de distancia de Cumbres de Majalca, que de acuerdo a los registros de la Coordinación Estatal de Protección Civil es la zona con más baja temperatura a nivel estatal y posiblemente nacional, al tener un marcador de -12 grados centígrados.

Los afectados narraron que las temperaturas por la noche son congelantes, ya que en la zona donde se quedó varado la caja del tren, no existe población o edificios que le ayude a bloquear el viento o las bajas temperaturas que penetran los abrigos y cobijas que portan los diferentes migrantes, incluso relataron que el agua que llevaban consigo amaneció congelada por lo que no podían tomar ningún líquido por la mañana.

A raíz de estos hechos, la mañana del viernes 29 de diciembre llegaron alrededor de cinco ambulancias a las vías del tren cerca del Ejido Sacramento, donde se hicieron cargo de revisar la situación de salud de cada uno de ellos y además llevaron agua, pañales para diferentes edades, toallitas húmedas y leche en polvo, para poder auxiliar al grupo de migrantes.

De igual forma, como parte de la atención que brindaron los paramédicos de Cruz Roja, fue la entrega de medicamentos para gripe, y otras enfermedades que se generan a raíz de las bajas temperaturas y otros medicamentos que les ayude a contrarrestar los síntomas y malestares que están padeciendo.

Una de las ambulancias trasladó a una mujer embarazada de alrededor de ocho semanas que presentaba cólicos y flujo transvaginal, para que fuera valorada por un médico especializado en un nosocomio, donde también se le hizo ultrasonido, ya que podría tener complicaciones en su gestación.

Los migrantes que quedaron varados en el ejido Sacramento contaron que en un principio fueron poco más de mil personas quienes iban en los vagones, pero con el pasar de las horas, la mayoría decidió tomar su propio camino yendo a pie por las vías del tren o buscando otro medio de transporte que los llevara a la ciudad fronteriza.

Por lo que, en una tienda de conveniencia cerca del kilómetro 25, se encontraban alrededor de 40 migrantes solicitando un ride hacia Juárez o, en su defecto, que los dejaran en algún punto cercano. Algunos ciudadanos que pasaron por el lugar generosamente les proporcionaron agua, alimentos y diversas prendas de ropa para su travesía.

Por otro lado, aquellas personas que viajan con niños pequeños o menores de edad se quedaron junto a los vagones, cerca de las Granjas Palomas, sumando alrededor de 300 extranjeros.

Durante la noche en la que llegaron a las vías decidieron prender fuegos utilizando neumáticos, palos de los alrededores, vegetación seca y basura como lo han hecho en situaciones anteriores.

Según contaron varios de los venezolanos, el pasado 22 de diciembre también se pararon los vagones en el mismo punto, quedándose durante días en el Ejido Sacramento, por lo que decidieron volver a la capital donde podrían encontrar otro medio de transporte, mientras que otros lograron irse a pie o determinaron esperar hasta que saliera el vagón.

No obstante, luego de pasar Nochebuena y Navidad en la estación Tabalaopa al sur de la ciudad capital, se montaron en otro tren el cual les aseguraron los trabajadores férreos que llegaría hasta Juárez, terminando por segunda vez en las vías del tren de donde apenas habían salido.

Sin embargo, esta vez fue diferente debido a que la temperatura se encontraba en un alarmante descenso que ellos apenas pudieron soportar.

Durante la mañana del 29 de diciembre, esperaron a que el tren se pusiera en marcha, no obstante, sólo pasaban trenes a gran velocidad enseguida de ellos con el objetivo de evitar que los migrantes varados se subieran a los vagones, lamentablemente atropellaron a una vaca, resultando en su muerte. Los extranjeros, enfrentando la desesperación por el hambre, aprovecharon la carne del animal y la cocinaron sobre las fogatas que habían improvisado.

Los migrantes que se encontraban en el lugar, además de padecer por las bajas temperaturas, también señalan ser víctimas de grupos criminales como de agentes de seguridad, quienes aseguran que los han robado y maltratado durante todo su camino por la República Mexicana.

“La selva del Darién no es nada, en comparación con llegar a México”, fue expresado por aquellos como Manuel, un venezolano que viaja con su familia, al asegurar que los cárteles no le han robado tanto como los uniformados, los agentes de Migración al parecer le habían robado y maltratado durante su trayecto.