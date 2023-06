Hay 1.7 millones de personas ocupadas en el estado, pero ¿en qué trabajan los chihuahuenses?

Una población ocupada de un millón 744 mil 278 personas se registró para el primer trimestre de 2023, en el estado de Chihuahua, la mayoría de éstas en el sector servicios con 625 mil 989 trabajadores, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Para tal periodo se habla de una Población Económicamente Activa (PEA) de un millón 794 mil 237 individuos, por lo que el 97.2% corresponde a los ocupados y el 2.8% restante es la población desocupada (49 mil 959). La PEA se refiere a todas aquellas personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.

Destaca además que Chihuahua mantuvo el primer lugar nacional en formalidad laboral con un 34.1 por ciento, y el primer lugar en ocupación en el sector formal con un 15.5%, precisó el Centro de Información Económica y Social (CIES) con datos de la ENOE.

Asimismo, el CIES, detalló que el sector servicios abarca el 36% de los ocupados con más de 625 mil colaboradores; después se encontró la industria de la transformación con 531 mil 124; el comercio con 287 mil 269; la agricultura con 119 mil 968 ocupados; la construcción con 104 mil 170; la extracción con 41 mil 738; y 33 mil 725 trabajadores no especificaron.

En el primer trimestre de 2023, la tasa de participación económica fue de 60.7% de la población en edad para trabajar, cifra superior en 0.7 de punto porcentual a la del primer trimestre de 2022.

La tasa de participación económica masculina fue de 76%, cifra menor en 0.5 de punto porcentual. La femenina fue de 46%, 1.4 puntos porcentuales más, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En el primer trimestre de 2023, la población ocupada —quienes trabajaron en la semana anterior a la entrevista o quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan— representó 97.2% de la PEA.

La población desocupada —la que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes— fue de 2.8% de la PEA. Al distinguir por sexo, para los hombres, 97.1% de la PEA se mantuvo ocupado y 2.9% desocupado. De la PEA femenina, 97.4% se mantuvo con ocupación y 2.6%, no.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de un millón 161 mil 731 personas (39.3% de la población de 15 años y más de edad), 3 mil 378 más que en el primer trimestre de 2022. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 347 mil 848 (24%), 19 mil 198 superior respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 813 mil 883 (54%), lo que muestra 15 mil 820 personas menos en el mismo periodo.

En el primer trimestre de 2023, la PNEA disponible para trabajar —es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran— fue de 160 433 personas, lo que representa 13.8% de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 52 mil 774, que equivale a 15.2% de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 107 mil 659, cifra que representa 13.2% de la PNEA de mujeres.

Entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 26 mil 914 personas y la PNEA no disponible para trabajar aumentó en 30 mil 292. Para los hombres, la PNEA disponible se redujo en 12 mil 222 y la no disponible fue superior en 31 mil 420 personas. Para las mujeres, la PNEA disponible fue menor en 14 692 y la PNEA no disponible en mil 128 personas.