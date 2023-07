Hay acaparamiento de agua en Chihuahua: Loera

El problema del agua es un tema que está de moda, donde hay mucha mentira y simulación, aseguró Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Programas de Bienestar en Chihuahua, quien agregó que es algo muy polarizado y vinculado a intereses económicos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“En Chihuahua el agua se la roban, la acaparan y el agua está ausente en los lugares donde más se necesita”, comentó el funcionario federal, quien agregó que las necesidades de agua también están polarizadas.

Aseguró que el agua se consume más donde hay más dinero y menos necesidad de desarrollo social, por lo que cuando se habla de agua en Chihuahua está íntimamente ligado a los intereses económicos de los que más tienen.

Lamentó que no se hable del problema real del agua, de las comunidades que no cuentan con agua y las condiciones de desarrollo, es decir, de los pobres y de los lugares que no tiene para beber o para el saneamiento.

Juan Carlos Loera ejemplifica que en Ciudad Juárez hay zonas que no cuentan con el servicio de agua y es una situación que no se ha atendido y falta agua para el desarrollo, a pesar de que se anuncian inversiones millonarias.

Chihuahua Juan Carlos Loera pide a Maru Campos rentar avión para bombardeo de nubes

“El tema del agua está generalmente asociado al tema del agua de las presas, que es donde saquean el agua, al igual que del subsuelo para transformarla en un pequeño producto que no está en la canasta de los chihuahuenses, dicen que el agua es de Chihuahua pero en ese pequeño producto llamado nuez, que ha hecho multimillonarios a muy pocas familias es donde está el agua”.

El ingeniero Loera mencionó que en pocas familias se concentra una gran cantidad del recurso hídrico y al gobierno no le interesa ese acaparamiento, pero si le interesa que el agua se vaya a otras entidades. “Les interesa que esa agua multiplicada por miles de millones de litros se vaya a otros países y se regrese en billetes verdes que van a la cuenta de muy pocos”.

Incluso lamentó que en las zonas donde hay una buena producción de nuez pecana no se cuente con buenas condiciones de desarrollo, de buenos salarios, respeto a las prestaciones laborales y derechos sociales de los trabajadores, principalmente indígenas que trabajan con los grandes acaparadores de agua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay una gran simulación en esto, vas a dejar sin agua el cauce de un río porque tienes una presa y dices que el agua es tuya y no es del que está más abajo, entonces estás condenando a muerte a los centros urbanos que se encuentran aguas abajo de las presas”.

Juan Carlos Loera finalizó diciendo que el ciclo del agua debe de respetarse.