Hay inversión pública por finanzas sanas: alcalde va por una ciudad competitiva

El alcalde Marco Bonilla Mendoza ha atendido el tema de la seguridad en el Municipio de Chihuahua desde diferentes frentes: el fortalecimiento de la Policía Municipal, el impulso al deporte y reconstrucción del tejido social; con espacios bien iluminados, seguros y óptima movilidad vial en Chihuahua capital.

Tambíén te puede interesar: Supervisa Marco Bonilla avance de Polideportivo "Luis. H. Álvarez"

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, el presidente municipal refirió que en el tema de homicidios se ha trabajado intensamente para que no se incremente, o al menos, se mantengan, con un cierre durante el mes de agosto de 2023 de 35 eventos, de los cuales, estima que el 80% corresponde a asesinatos relacionados con el crimen organizado, por el tipo de calibre que se empleó y que, por lo tanto, corresponde a la jurisdicción del gobierno federal, lo que ha empujado a una evolución de la Policía Municipal de Chihuahua.

“El gran problema de la ciudad es el narcomenudeo, y Chihuahua es un reflejo del estado y es un reflejo del país. Aquí tenemos por lo menos tres cárteles de la delincuencia organizada peleándose territorios para la distribución de droga y territorios. Me refiero a la colonia Villa, la colonia Revolución a la colonia CDP; a Riberas de Sacramento; a Punta Oriente, están apoderados de territorios y cuando algún "dealer" se quiere meter a operar en el territorio que ellos tienen controlado, ocasiona homicidios, hay respuesta entre ellos y bueno pues ese es la gran suma”, explicó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Alcalde Marco Bonilla Mendoza / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Puntualizó que el combate debería centrarse en la aprehensión de los cabecillas, logrando irrumpir en los puntos de distribución o en las tienditas, sólo que eso es una responsabilidad del gobierno federal y señaló que han sido omisos en atenderla. “En el tema de robo a casa habitación, en el tema de robo de vehículo, en el tema de robo de local comercial, no ha crecido; al contrario, ha ido disminuyendo tenuemente. Hay meses que se nos dispara y luego ajustamos el siguiente mes y nosotros ahí marcamos la estrategia, porque esa es una responsabilidad preventiva y la asumimos como tal”, afirmó Bonilla Mendoza.

Dentro de estos dos años de gobierno municipal, el alcalde Bonilla explicó que el modelo de la Policía Municipal, está dividido en cuatro grandes ejes: Tecnología; la profesionalización, con el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, donde se imparten dos carreras, una de los policías municipales Alta Tecnología y Dirección Policial y otra a los bomberos, que es Atención de Emergencias, con 60 elementos cursando, quienes se beneficiarán con la construcción del Campus de Seguridad y Justicia, equipado con tecnología de vanguardia, como una torre de incendio simulada, de cinco pisos, para entrenamiento en distintos tipos de emergencia; que también será para el entrenamiento de Bomberos y los Equipos de Proyectos Especiales también. Contará también con una mini ciudad, aulas de enseñanza, comedor, dormitorios, un campo de tiro interior de 400 metros, donde los elementos podrán hacer disparos con armas de grueso calibre.

El tercer eje es la investigación, en coadyuvancia con otras instancias, y entregar informes completos al Ministerio Público, para impulsar el cierre a la impunidad y que quien la haga la pague, la pague con cárcel, se quede en prisión. Y cuarto, es la dignificación policial, en la que se han entregado uniformes a bomberos, trajes de protección marca Lion; se entregaron ascensos a 77 elementos por primera vez en más de 10 años; mientras que a los policías se entregaron uniformes marca 5.11. Se renovaron motocicletas para el grupo 300, bicicletas para el Grupo Beta; se adquirieron cinco Razers; y se redujo la edad de jubilación en policías y bomberos de 30 a 25 años como un reconocimiento al gran valor de los héroes; además de dar créditos vehiculares, a la vivienda, y becas a sus hijos, a través de Ficosec.

Finanzas, transparencia y rendición de cuentas

Chihuahua Brinda su apoyo Marco Bonilla a Xóchitl Gálvez

“Nos dejaron de dar 100 millones. Luego nos recuperaron 50 y ahorita la deuda es aproximadamente de 50 millones en participaciones federales. Este bache se cubrió gracias al cumplimiento en el pago de predial de las y los chihuahuenses. La dependencia de los municipios con los gobiernos estatales y federales es de un 83%, quiere decir que del 100% lo que se recauda como municipio, el 17% lo recaudan los gobiernos municipales y el 83% lo da el gobierno federal y el estatal, eso es la regla general en el país, por eso tenemos municipios endeudados, quebrados, que no le sale para la nómina. La realidad del municipio de Chihuahua es una proporción de 49% a 52%. El 49% dependemos los chihuahuenses de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad y el 52% dependemos de participaciones estatales y federales”, informó.

Subrayó que el tema del manejo de finanzas en el municipio ha sido extraordinario bajo la titularidad de la tesorera Amanda Córdova Chávez, a quien describió como muy buena en el tema de recaudación, muy ingeniosa y también en el esmerarse en el uso racional de los recursos, cuidarlos bien y usarlos para lo que se debe. Gracias a esa labor, cuenta con las calificaciones más altas, tanto en la calificadora Fitch Ratings, como la HR Ratings, destacó Marco Bonilla, y acotó que sólo cuatro municipios en el país que gozan de esa calificación.

En transparencia, Chihuahua es el único municipio del país que tiene la acreditación PEFA, que es una acreditación que maneja la Unión Europea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y gobiernos de algunos países, sobre todo europeos.

“Por eso, este año invertimos más de mil 200 millones de pesos en seguridad, vamos a invertir cerca de mil millones de pesos en obra pública, y eso es gracias a los chihuahuenses. Chihuahua se construye por las y por los chihuahuenses. Somos autosustentables y eso es gracias también a la tasa de morosidad que tenemos del predial, es muy baja en comparación de muchos otros municipios del país, en la proporción del impuesto predial, andamos como 70% - 30%”, dijo.

Alcalde Marco Bonilla Mendoza / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Obras y proyectos

El alcalde Marco Bonilla detalló que la gobernadora María Eugenia Campos Galván reunió a los alcaldes del estado para informarles, que se prevé tener cada vez más recursos para invertir en infraestructura, y apoyar los proyectos de los gobiernos municipales, sobre todo aquellos que vayan ‘peso con peso’.

“Nosotros estamos listos para presentarle en breve proyectos para la capital. Yo estoy seguro que vamos -como siempre- a tener el apoyo del respaldo de la gobernadora. Necesitamos ir viendo cómo vamos a resolver el problema de la zona de las presas, necesitamos ir viendo cómo vamos a resolver el problema del nuevo Chihuahua, esos proyectos son los que nosotros nos gustaríamos presentarle a la gobernadora”, compartió Marco Bonilla.

Chihuahua Mantiene Municipio finanzas sanas y calificaciones internacionales: Alcalde

Añadió que por parte del gobierno municipal, se plantea coadyuvar en un esfuerzo solidario y subsidiario, al mantenimiento de pintura vial, que aunque no corresponde al Municipio, se propone atender la pintura de pasos peatonales, división de carriles, guarniciones y camellones.

“Estamos tratando, terminando ahorita, por ejemplo, el estudio del trazo y del diámetro de la poniente 5 o el periférico Luis H. Álvarez, lo estaremos terminando el primer trimestre del siguiente año y qué padrísimo sería poder invertir en esta obra, que nos va a permitir seguir desarrollándonos como ciudad; porque viene una expansión para la ciudad. La ciudad se tiene que preparar para más tráfico, y ahí necesitamos invertir entre estado y municipio, pues al parejo y yo estoy seguro que va a haber respuesta a la gobernadora. Está la relación en los mejores términos, colaboración de ella y siempre está al pendiente de la ciudad”, compartió.

Sobre el Distribuidor Vial Sur, expresó que de acuerdo a un estudio vial, se detectaron problemáticas viales en Industrias y Nogales, en Nogales y Tecnológico, en Hacienda Los Morales y Periférico de la Juventud, y Juan Pablo Segundo y Lombardo Toledano, definió que de todos, el que más urgencia tenía que resolver, era Fuentes Mares y Nueva España, además de privilegiar a peatones.

En el proyecto del polideportivo Luis H. Álvarez, que tiene 28 canchas, en 13 hectáreas, se dividió en tres etapas, con una inversión de 220 millones, destinadas en tres partidas de 70, 70 y 80 millones de pesos, lo que permite no adquirir una deuda, para cumplir con el compromiso de entregar el municipio sin deuda a quien asuma la estafeta.

Relleno Sanitario Mápula

“Estamos prácticamente terminando el estudio final que nos va a llevar a determinar la duración del actual relleno. Con el Plan de Optimización que queremos lograr, tenemos que reducir en el 25%. Entonces, necesitamos que la gente nos siga ayudando a compactar mejor su basura, a reutilizar por lo que sea reutilizable, reciclar lo que sea reciclable. Hemos hecho estudios topográficos, tenemos entre el 10 y el 12%”, informó el alcalde Bonilla Mendoza.

Alcalde Marco Bonilla Mendoza / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Marco Bonilla destacó que se enfocará en la construcción de un Centro Municipal de Economía Circular, y modificar el plan original que era construir primero el Relleno Sanitario, y después la planta tratadora de residuos.

En el tema de los amparos por la posible contaminación del acuífero Villalba, respondió que el agua para el riego está dejando seca la ciudad. “Ojalá y la juez, no solamente apela el tema del relleno, sino que comience también en ese interés ambientalista que se ha visto, ver este tema que sí es un alto riesgo para el acuífero, porque ya tenemos una situación similar en la que fueron Los Juncos, que es el que va hacia Ojinaga, donde están los campos menonitas. Ese acuífero se secó literalmente y se secó en muy pocos años, creo que en 10 o 12 años se lo acabaron, eso está a punto de suceder en Mápula”, advirtió.

Panorama político

“En el panorama 2024, que le vaya bien a México, es el México que nosotros queremos. Es bien satisfactorio para mí porque creo que Xóchitl y el Frente le regresan la esperanza a México. Que sí puede haber otro México, de que sí puede haber un México seguro, un México de inversiones, un México que atraiga empleo bien pagado, un México que apoye el campo”, afirmó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre la posibilidad de una reelección para la doble alcaldía de Chihuahua, dijo estar preparado para tres situaciones que son: para ser, para no ser, y para dejar de ser; y que será decisión de los ciudadanos. Sin embargo, anticipó que lo va a valorar, y tomar una decisión en el momento electoral, para ser respetuoso de los tiempos.

“A mí me encantaría, hay proyectos que se quedan en el tintero como la Poniente 5, generar soluciones viales, terminar de cerrar el tema industrial en Chihuahua, aprovechar el nearshoring. Tiene que haber un gobernante con visión de mundo, que diga qué condiciones tengo que generar mi ciudad, en mi estado, para poder aprovecharlo. A mí me gustaría continuar con los grandes proyectos de la ciudad, pero no está en mis manos; está en las manos de mis jefes que son las y los ciudadanos. Yo estaré muy atento, a lo que ellos determinan”, finalizó.

En colaboración con: M. G. Nicholson; R. Holguín y S. Juárez