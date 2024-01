Hay más disciplina en los Ceresos desde que la FGE dejó de tener el control de ellos: Castrejón

El diputado de Morena, Óscar Castrejón Rivas, aseguró que los Ceresos estatales cuentan con una mayor disciplina desde que la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó de tener a su cargo la organización de los nueve Centros de Reinserción Social en 2023.

De esa manera, pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió un diagnóstico Penitenciario Femenil en el que se muestra que ambos Ceresos femeniles cuentan con calificaciones promedio reprobatorias, el legislador reconoció que sí se ha notado un cambio al interior de los nueve Centros de Reinserción Social en el Estado.

En ese tenor, el legislador dijo suponer que el hecho de que las Penitenciarias femeniles cuenten con malas calificaciones se debe mas a otras cuestiones que han sido más complejas de atender particularmente en esos lugares dado a que se tienen a varios infantes, lo cual implica una atención especial.

Junto con el Informe Anual de la CEDH se entregó este Diagnóstico Penitenciario Femenil en el que se mostró que el Cereso número 1 Aquiles Serdán, obtuvo un promedio de calificación e 5.9, mientras que el Número 2, ubicado en Ciudad Juárez, obtuvo un promedio de calificación de 5.2.

Castrejón Rivas explicó que visita frecuentemente los nueve Ceresos dado a un programa de lectura que implementa, por lo que subrayó que, desde el 2023, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) asumió nuevamente la tarea de coordinar los Centros Penitenciarios, “se vio una mayor disciplina y mayor control de los Ceresos”.

En ese tenor, detalló que lo señalado por el titular de la CEDH, Néstor Armendáriz, corresponde a cuestiones que tradicionalmente ha habido fallas en los Cereso Femeniles dado a que ahí habitan a su vez varios menores de edad hijos de mujeres reclusas.

Dado que las cárceles no son creadas para los infantes, no se cuenta con espacios dignos, lo cual propicia a una serie de cuestiones que desencadenan en un bajo nivel de desarrollo de los mismos.

Y es que comentó que no se cuenta con espacios en los que se puedan desenvolver sanamente, pues no hay áreas para que lean, estudien o efectúen otras actividades, además de que tienen que ser separados de sus madres al interior del Cereso debido a que no cuentan con familiares al exterior que se puedan hacer cargo de ellos.