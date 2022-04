Hospital Ángeles se convierte en Centro de Trasplante de Células Madre

El Hospital Ángeles Chihuahua recibió la acreditación como miembro de la Red Internacional de Centros de Trasplante de Médula Ósea, tras aliarse con Be the Match lo que brindará una segunda oportunidad de vida. A partir de hoy el hospital brindará el servicio de trasplante de médula ósea. El cáncer la principal causa de muerte en la población de los 5 a 14 años, así como de 15 a 29 años.

Se invitó a la sociedad a sumarse a esta noble labor donando una porción de su sangre para ser parte del registro mundial de donantes, toda vez que en Chihuahua más del 60 por ciento del cáncer que afectan a la población es algún tipo de leucemia.

Más de 70 enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de células madre, para algunas de ellas, puede ser la única cura. Entre las enfermedades esta Leucemia Linfoblástica Aguda, Inmunodeficiencias, Leucemia Linfocítica Crónica, Síndrome Mielodisplásico, Leucemia Mieloide Aguda, Linfomas y Anemia Aplásica Severa, por mencionar algunas.

El nosocomio privado es el primero en el estado en firmar esta alianza con la organización sin fines de lucro, que permitirá que muchas personas puedan tener una coincidencia y beneficiarse con células de un donador no familiar. El Hospital Ángeles Chihuahua se convierte en el Centro de Trasplante número 18 en el país.

La misión de Be the Match es democratizar la terapia celular en México, bajo la visión de que cada paciente tenga acceso con igualdad de oportunidades al tratamiento que necesita para vivir. Solo el 30 por ciento de los pacientes encuentran un donador en su familia, por lo que Be the Match es el registro de donadores de médula ósea más diverso del mundo con 39 millones de donantes. Un paciente puede tardar de 3 semanas a 2 meses para recibir el trasplante, el tiempo depende de donde esté la coincidencia.

El doctor Rodolfo Federico Chávez Chávez, director general del Hospital Ángeles explicó que la médula ósea es un órgano que está en los huesos, coloquialmente se le conoce como “tuétano”, este se encarga de producir células, llevan oxígeno al cuerpo, participan activamente en los procesos de infección y producen elementos para la coagulación, los tres son vitales.

Como todos los órganos del cuerpo, es susceptible de enfermarse, una de las principales enfermedades es el cáncer, conocido como leucemias. La leucemia es el cáncer número uno en la población infantil, para estos pacientes en ocasiones solo un trasplante es la opción de cura.

Destacó que el procedimiento en sencillo, pero la compatibilidad es la que se complica, por lo que la alianza con Be the Match se le brindará una esperanza de encontrar un donador entre los millones de habitantes que se han unido a esta iniciativa.

En la ceremonia de entrega de la acreditación, se contó con la presencia del doctor Felipe Fernando Sandoval Magallanes, Secretario de Salud en el Estado quien resaltó sentirse honrado de ser testigo de un trabajo que será de gran beneficio para pacientes con cáncer, quienes podrán acceder a una segunda oportunidad de vida.

En el Centro Estatal de Cancerología se reciben 900 pacientes cada año. De los cuales 588 pacientes padecen algún tipo de leucemia. Actualmente se atienden 31 casos de leucemia en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y 18 en el Centro Estatal de Cancerología.

Ante ello dijo que se espera entablar una alianza con el nosocomio a fin de abrir oportunidades para los pacientes que atiende el sector salud.

En su intervención, el director general de Latinoamérica Be the Match, Sergio Enrique Medrano Murillo resaltó que esta alianza significa dar una oportunidad de vida y es un impacto profundo a la sociedad, “es orgullo saber que este tipo de alianzas están en Chihuahua y creo que podemos en conjunto salir adelante”.

Agradeció al nosocomio por sumarse a la causa principal de Be The Match que es salvar vidas, pues el cáncer infantil en México es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años, la leucemia es la principal causa de muerte por enfermedad en los jóvenes de 15 a 29 años, seguida por el Linfoma no Hodgkin en varones del mismo rango de edad.

Tan solo en el 2021, del 100 por ciento de los casos de cáncer infantil en Chihuahua, se identificó que el 44 por ciento son por algún tipo de leucemia, padecimiento que puede tratarse con un trasplante de células madres de donador no relacionado.

Be the Match ha reclutado cerca de 7 millones de potenciales donadores en Estados Unidos y 100 mil en México, por lo que se requiere incrementar el registro de donadores.

Entre los resultados destaca que en México se han realizado 54 trasplantes históricos de donante no relacionado; 15 trasplantes entre mexicanos y se han realizado 120 donaciones de células madre de mexicanos.

Cabe mencionar que los mexicanos tardan más en encontrar una coincidencia de genes debido a la diversidad étnica que existe, por lo que ser parte de este registro brinda esperanza para una mayor compatibilidad genética.