Iluminan de rojo edificios públicos por el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH/SIDA

En el marco del Día de la lucha contra el SIDA, los edificios públicos de la ciudad se pintaron de color rojo, esto como parte de las actividades que se realizaron por parte de las autoridades para unirse a la conmemoración de este día y su prevención dentro del estado de Chihuahua.

La institución Fátima que atiende a personas con Virus de Inmunodeficiencia Adquirido y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, fueron los que realizaron la invitación a la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta ante el VIH/SIDA, con el evento simbólico “Iluminemos a Chihuahua Capital de rojo”, que se llevó a cabo el viernes 1 de diciembre en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio Municipal.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Entre los edificios que se iluminaron de color rojo, se encuentra el Palacio Municipal, el edificio Eloy S. Vallina, así como el Poder Judicial del Estado, quienes a partir de las 18:00 horas de este viernes, su infraestructura adquirió un color de color rojo, como parte de esta campaña simbólica de prevención.

En los Servicios de Salud de Chihuahua, se han registrado desde 1984 hasta septiembre de 2023 un total de 10 mil 968 personas con VIH; de las que 6 mil 126 de ellas fueron diagnosticadas con SIDA y 4 mil 842 con VIH. Se reportan 2 mil 755 defunciones relacionadas con esta causa, con una proporción de cada seis hombres por una mujer, es decir, que los hombres es el grupo más afectado con 87% y la edad de mayor frecuencia es de los 25 a los 44 años, con el 62.5% de los casos.

Karla Arellano Ornelas, directora de Fátima IBP, informó que hoy se conmemora el Día Mundial de la respuesta ante el VIH/SIDA, en el que personas de todo el mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Cada Día Mundial del SIDA, gira en torno a un tema diferente. En 2023 el lema es “Que lideren las comunidades”; dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento, el mensaje de que dejemos que las comunidades lideren, no solo sonará un día. El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad y a los Gobiernos que el VIH/SIDA no ha desaparecido”, afirmó.

Dentro de esta campaña se destaca la importancia de crear conciencia en la sociedad sobre cómo el VIH afecta la vida de las personas, con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación asociados. La mejora en la calidad de vida de quienes viven con el VIH es fundamental, y esto requiere la participación y comprensión de la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, se enfatiza que el riesgo de contraer el VIH es una preocupación para toda la población y se recomienda la adopción de medidas de protección durante la actividad sexual y la evitación de prácticas de riesgo. Para las personas que viven con VIH/SIDA, se resalta la importancia del apego al tratamiento antirretroviral y el seguimiento médico para lograr una buena calidad de vida. El avance en medios de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento ha transformado el VIH/SIDA de una enfermedad mortal a corto plazo a una enfermedad crónica, permitiendo a las personas en tratamiento llevar vidas productivas.