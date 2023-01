Incendio consume su hogar el día de los inocentes, piden ayuda para reconstruir

La familia Cervantes Sánchez fue víctima de un incendio el cual arrasó con toda su vivienda desde el pasado 28 de diciembre, el cual aparentemente fue ocasionado por una chispa del boiler, consumiendo de inmediato dos habitaciones completas, el baño y parte de la sala y cocina de la casa, dejando al padre de familia con lesiones en el rostro y en las manos.

Ana María Sánchez, madre de familia, comentó a las afueras de su casa que este incendio acabó con todas sus pertenencias, afortunadamente, al momento del incidente, la familia se dio cuenta oportunamente, alcanzando a evacuar el lugar ubicado en la calle 42 y media, colonia millas del Sur.

Mencionó que su esposo trató de sacar el tanque de gas de la casa para evitar una posible explosión, por lo que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las manos y parte de su rostro, ahora, se encuentran sanando de manera correcta y sin problema alguno.

Foto de: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La familia de seis integrantes se dieron cuenta de este incidente alrededor de las 9 de la noche, cuando notaron el olor a humo proveniente de los cuartos más alejados de la casa, por lo que al inspeccionar, el fuego ya llevaba cubierto la mitad de la parte trasera del lugar, por lo que la familia comenzó a desalojarse.

“Ya nos íbamos a acostar, de hecho, fue como a las 8:50 o 9:00 de la noche y pues si no hubiera sido porque todavía no estábamos acostados, no sabemos qué tan grande hubiera sido la la tragedia” comentó la señora Ana.

Mencionó que el apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos fue inmediato, siendo ellos quienes lograron sofocar el fuego de manera completa, así como la participación de los agentes de la Policía Municipal, quienes resguardaron la zona para no dejar que nadie se acercara al lugar de las llamas.

Foto de: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

No obstante, la señora Ana María, expresó entre lágrimas lo agradecida que estaba con sus vecinos, ya que ellos apoyaron con agua de sus propios domicilios durante el fuego, incluso han apoyado con donaciones de muebles y alimento para la familia.

“Fue un apoyo mutuo de la comunidad la verdad, de mis vecinos, mis respetos a los vecinos que ayudaron mucho, estamos muy agradecidos, y no tengo palabras para hacerlo de manera correcta” externó la madre de familia.

Aseguró que el daño fue completamente estructural, quemó las puertas, consumió el yeso del techo y las paredes, reventó los vidrios de las ventanas, los pisos, sin embargo, la familia se encuentra trabajando para una pronta reconstrucción, pero les hace falta mucho material de construcción para continuar, ya que significa un gasto muy fuerte.

Quien quisiera proporcionar apoyo, el número de teléfono de la familia Cervantes Sánchez es el 614 313 14 21, y su domicilio se encuentra en la calle 42 y media número 66 04 es la colonia millas del Sur, pegado a la UP, entre las calles Pinos altos y Libertadores de América.