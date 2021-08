Invitan al 28º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil

El Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado de Chihuahua, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, convocan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de seis a 24 años de edad a participar en el 28° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021, con el lema “Saber cuántas, cuántos y quiénes somos”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este año, el Consejo informó que el tema del certamen se centra en conocer lo que significa ser niña, niño, adolescente o joven en el contexto actual de nuestro país a través de sus reflexiones sobre sus identidades y diversidades, tomando como marco de referencia los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020.

Policiaca Enfrenta "El 13" delitos contra la salud y armas de fuego

El Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el INEGI, es un instrumento fundamental para ubicar la realidad de México. Sus resultados nos permiten identificar los cambios ocurridos en la última década en el país respecto de las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población.

Según datos del Censo 2020, en México somos 126 millones 014 mil 024 habitantes. Por rango de edad, el grupo de población más grande es el de niñas, niños, adolescentes de 10 a 19 años, que suman 21 millones 750 mil 230. Le sigue la población de cero a nueve años con 20 millones 811 mil 744 personas y la de 20 a 29 años que es de 20 millones 415 mil 096.

Entre los datos que presenta el Censo 2020 presenta información sobre hablantes de lengua indígena, afro mexicana o afrodescendiente, promedio de escolaridad, población económicamente activa, entre otra; dicha información es un reflejo de las características primordiales que posibilitan identificar a las y los mexicanos, al explorar sus diversidades e identidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2021, se centra en promover el uso de los datos obtenidos en el Censo 2020 para generar reflexión en la niñez y juventudes mexicanas sobre la importancia de identificar sus características, oportunidades y necesidades, al tiempo de reconocer que el autoconocimiento tiene un impacto social en sus proyectos de vida y en sus comunidades.

Chihuahua Sin retroceso en Semáforo Epidemiológico: Fernández Herrera

En esta edición del certamen, el Coespo invita a expresar su creatividad dibujando o pintando de qué manera se perciben a sí mismas y sí mismos, a partir de conocer la información que recolectó el INEGI por medio del Censo de Población y Vivienda 2020, y de sus propias experiencias de vida.

Para guiar su reflexión, se proponen las siguientes preguntas: ¿Qué significa para ti ser niña, ser niño, ser joven?

¿Qué es ser mexicano o mexicana en 2021? ¿Dónde, con quién y cómo vivo? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué es lo que más me gusta del lugar en el que vivo? ¿Qué es lo que me hace ser quién soy? ¿Qué es lo que más me gusta de mi vida, de mi familia, de mi comunidad? ¿Qué es lo que me hace ser yo mismo/misma? ¿Qué significa ser incluyente en México en el año 2021? ¿Cómo te expresas? ¿Con tu voz, con señas, con símbolos?

Podrán participar en las siguientes categorías todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en México, divididos en categorías de 6 a 9 años, 10 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 19 años, y 20 a 24 años.

El concurso se divide en dos etapas: La primera es a nivel estatal y la segunda a nivel nacional. En la primera etapa, se enviará por correo electrónico los dibujos para seleccionar un trabajo ganador en cada categoría, al correo electrónico coespo.chih@gmail.com. La entrega en formato físico se recibe en el Consejo Estatal de Población, en la calle Aldama número 501, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. Para más información el Coespo habilitó los teléfonos (614) 415-51-08, 415-51-05 y 415-51-07. La fecha de recepción de trabajos es el 17 de septiembre del 2021.

Los premios para las ganadoras y ganadores de la fase estatal para los primeros lugares son de 2 mil 500 pesos, para los segundos lugares mil 500 pesos y para el tercer lugar, son de mil pesos, con reconocimientos económicos a las menciones honoríficas de 500 pesos.