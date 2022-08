La diputada Terrazas no ha aceptado, pero tampoco ha rechazado ser la próxima presidenta del Congreso: Vázquez

La diputada Adriana Terrazas no ha aceptado, pero tampoco ha rechazado ser la próxima presidenta del Congreso del Estado, por lo que habrá que esperar a que la legisladora de Morena, tome la decisión, así lo informó el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles.

Lo anterior luego de que en la Junta de Coordinación Política, se aprobará la propuesta para la integración de la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional en el Congreso del Estado.

Detalló Vázquez Robles que el Partido Acción Nacional observa en la diputada Terrazas Porras, una propuesta razonable para presidir el poder legislativo, además de que Morena, encabezaría la mesa directiva.

“Adriana no ha aceptado pero tampoco lo ha rechazado. No ha dicho, esta boca no es mía, por lo que hay que esperar su definición. Yo creo que es un honor ser propuesto para presidir una legislatura como el caso de ella", abundó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Lo valorará y nosotros seremos siempre respetuosos de todos los diputados. A todos los ponderamos bien”, aseguró el legislador albiazul.

Por último dijo el líder de la bancada de Acción Nacional que en caso de que la diputada, Adriana Terrazas se negara a aceptar el cargo de presidenta, se tendrá que hacer otra propuesta, en función del interés de todos, no solamente del interés de un grupo parlamentario, ya que se tiene que contar con la aprobación de 22 diputados.