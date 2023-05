¡Que la fuerza te acompañe! La música de Star Wars llega a la Arena Corner Sport

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Osuach), está llevando a cabo el concierto sinfónico “May The 4th Be With You” en la Arena Corner Sport, evento que forma parte de los festejos del 4 de mayo, fecha en que se celebra el “Día de Star Wars” en todo el mundo, la cual se ha convertido en una especie de fiesta para los fanáticos de la famosa saga de películas de ciencia ficción.

Una de las integrantes de la Osuach, Débora Rivera Chávez, quien toca el violín, antes de subir al escenario, informó que se considera una fanática de esta historia, dando a conocer en qué consistía el programa musical y el significado de cada una de las piezas a interpretar, la apertura dio inicio con:

1. “Main Title”, el cual aparece como tema principal en toda la saga y variaciones de ella dentro de la misma suite. 2. “The Little People”, melodía que hace referencia a los Ewoks y a la aldea donde viven. 3. “Here They Come” se manifiesta cuando empiezan a tejerse las batallas entre el Imperio y la Alianza Rebelde. Como número 4. “Princess Leia” pieza primaria de la princesa, sobre todo en los episodios IV, V y VI.

Continuando con el 5. “Imperial March” melodía central de Anakin Skywalker ya convertido al lado obscuro siendo Darth Vader. 6. “Yoda's Theme” se escucha en el episodio V donde se conocen Luke Skywalker y el maestro Yoda. 7. “The Battle” como su nombre lo indica, aparece en toda la batalla que se desarrolla en el espacio conocida como la guerra de Yavin, que concluye con la destrucción de la Estrella de la Muerte.

8. “The Throne/End Title” composición que entra en la escena donde salen triunfantes los rebeldes encabezados por Luke Skywalker, Han Solo, C3PO, R2D2 y Chewbacca, después de destruir la Estrella de la Muerte hay una ceremonia de premiación por parte de la princesa Leia en su salón del trono. Hay una parte en medio de la pieza donde se convierte en el tema final que es directamente donde comienzan a salir los créditos.

9. “Across The Stars” se puede escuchar en el episodio III Padmé Amidala fallece, con el dolor de haber sido traicionada por Anakin, se deja morir después de dar a luz a sus gemelos mientras Anakin es arrastrado completamente hacia el lado obscuro de la fuerza mientras se ve que la sigue el cortejo fúnebre.

Finalmente, la melodía con la que cerrará la Osuach es “The Mandalorian”, track principal de entrada y salida de la nueva serie de Disney Plus.

Cabe señalar que antes del concierto sinfónico se desarrollaron varias actividades como duelos con sables láser, de igual modo hubo algunos sets temáticos, así como recuerdos y diversos productos en referencia a la Guerra de las Galaxias, franquicia creada por George Lucas.

También están presentes varios personajes de las cintas, donde los menores y mayores no desaprovecharon la oportunidad de posar con ellos para la fotografía del recuerdo, imágenes que estarán circulando ya en las redes sociales por parte de la legión de fanáticos a esta saga.