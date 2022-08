La SCJN no avalará decreto de que GN pase a Sedena; viola la Constitución: Laura Contreras

La diputada federal Laura Contreras, expresó que el decreto para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, resulta totalmente inconstitucional por lo que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se preste para avalar algo de esa naturaleza.

“Esta atribución que se está tomando el presidente de la República, y esta costumbre que se le ha hecho de gobernar a base de decretazos, pasando por encima de la ley, del Congreso y de quien se le atraviese, es muy grave, porque demuestra una vez más, una actitud dictatorial y autoritaria”, explicó la legisladora.

Detalló que el artículo 21 constitucional es claro en el sentido de que la Federación contará con una institución policial de carácter civil, denominada Guardia Nacional y cuyo fin es la coordinación y colaboración con las entidades federativas y sus municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos d la nación, es decir, no puede pasar por encima de la Constitución

En este sentido, subrayó que en dado caso de que el jefe del Ejecutivo federal, pretenda realizar una modificación para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, tendría que hacerse forzosamente una iniciativa que pase por la Cámara de Diputados.

“O no sabe, o no le interesa o no tiene asesores, o simplemente le vale, pero él (López Obrador), quiere gobernar a base de decretazos, y eso no lo vamos a permitir y lo vamos a seguir señalando de manera oportuna”, puntualizó.