La UACh en un dilema por eliminación de cuotas en 2024: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que es importante escuchar a los universitarios que se manifestaron para exigir la reducción del costo de las inscripciones, sin embargo, mencionó que la UACh en este momento se encuentra en un dilema, por la eliminación de las cuotas planteado para el 2024.

“El asunto es, de que las clases presenciales o no presenciales, no bajan los gastos que se generar en la universidad, o sea, muchos gastos son exactamente igual, tratándose de clases presenciales o no presenciales”, explicó el funcionario.

Añadió que lo que hasta el momento conoce, es que la Universidad Autónoma de Chihuahua, se encuentra en una disyuntiva, porque a partir del 2024, ya no se podrán cobrar siquiera cuotas de inscripción a los alumnos, y será un asunto que la universidad deberá ir resolviendo desde este momento.

Jáuregui Moreno, destacó que temas como el mencionado, deben permanecer exentos de política, porque es sumamente importante conservar la universidad, fuera de cualquier escenario político.

“Tenemos una universidad modelo, en muchos sentidos, y ojalá y se pueda mantener así”, reiteró el secretario general de Gobierno.