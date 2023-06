¡Labor incansable! Genaro cumple 36 años salvando vidas en la Cruz Roja

Los teléfonos de las oficinas centrales de Cruz Roja Chihuahua timbran diariamente, día y noche, y más algunos como los fines de semana, las fechas festivas en que las llamadas de auxilio suelen multiplicarse, y ellos y ellas, paramédicos de la Cruz Roja, siempre están para servir a la sociedad.

Genaro Gómez Castillo, próximo cumplir 36 años activo en la delegación de Cruz Roja Chihuahua, en la que ha dejado parte de su vida. Se encarga de conducir la ambulancia, esa unidad llega a cada uno de los incidentes a prestar auxilio a quien lo necesita.

También te puede interesar: Atiende Cruz Roja más de 700 accidentes al mes

Sin embargo, Genaro no únicamente se encarga de conducir la unidad, sino que también conoce todo el protocolo para atender a las personas que están en una situación de riesgo, por algún accidente automovilístico o por algún accidente en casa, entre otros.

El aviso de los radio operadores da el banderazo de salida, cuando es momento de salir a prestar auxilio a una o varias personas.

Genaro se asegura de que la unidad en la que viajará esté en óptimas condiciones, y parte al lugar donde se requiere su apoyo, acompañado generalmente de un paramédico en algunas ocasiones hasta tres dependiendo lo que se requiera en cada situación.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

"Al llegar a la guardia tengo que checar que la unidad esté en óptimas condiciones, para poder hacer uso de ella; una vez que nos avisan, acudimos al servicio, y ya en el trayecto nos vamos preparando".

Agregó que antes de llegar al lugar "cada compañero sabe lo que tiene que hacer y cómo cuidarnos, porque también es importante cuidarnos a nosotros y entre nosotros mismos”.

Todos los paramédicos que acuden a una escena de un accidente tratan a los pacientes, "algunos se encargan de revisar la presión arterial o los niveles de azúcar, para que la atención se dé con mayor rapidez".

"Por ejemplo, si yo traigo guardia, me encargo de bajar el botiquín, la camilla y todo lo que sea necesario, para atender a las personas".

De igual forma cuando hay varios lesionados, todos los paramédicos empiezan su labor, porque el tiempo es clave.

Genaro ingresó a la Cruz Roja gracias a su hermano, quien también trabajó en esa institución como socorrista.

Salud Golpe de calor: Aprende a identificar los síntomas de esta afección

Un día que parecía común, Genaro acompañó a su hermano a la delegación, pues el vehículo de su hermano estaba descompuesto.

Compartió que nunca pensó que eso lo llevaría a encontrar su vocación, pues en el trayecto a casa observó a unos jóvenes que estaban haciendo prácticas de primeros auxilios, lo que llamó su atención, y preguntó a su hermano cómo es que él podría también hacer lo mismo que esos jóvenes.

"Me interesa", afirmó Genaro. Y a partir de ese momento ingresó a la Cruz Roja, donde hasta la fecha presta su servicio a la comunidad.

"Mi trabajo es manejar la ambulancia y atender al paciente en Cruz Roja Delegación Paseos", que abarca algunas colonias al norte de la ciudad, cuando es necesario apoyar a las otras delegaciones se trasladan a la zona de la ciudad que sea necesario.

Sin embargo, como cualquier trabajo, el ser paramédico también tiene esos momentos amargos y difíciles.

Genaro recuerda la noche de un mes de diciembre, en la que una abuelita y su nieto caminaban por una banqueta en calles de la ciudad, y fueron arrollados por un conductor en estado de ebriedad.

Ambos perdieron la vida en el lugar, donde quedaron esparcidos los juguetes que el niño había recibido por las fiestas decembrinas.

Casos como éstos son los que marcan de alguna manera la vida de rescatistas y paramédicos, y aunque de momento deben dejar de lado su sentir personal, después tienen que trabajar esas emociones, con apoyo de compañeros y personal que les ayude y apoye para que su desempeño no se vea afectado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, expresó, es necesario e importante no perder de vista a la familia, por lo que el dolor de esas experiencias difíciles se "apagan" al terminar su turno.

"Un servicio bonito difícil muchas veces criticado o mal comprendido porque no alcanzamos muchas veces a cubrir todo lo que ocurre, pero sin duda es algo que requiere vocación y con casi 36 años aquí, sé que no me equivoqué".