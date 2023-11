Lamenta alcalde la falta de propuestas de Morena en tema del Relleno Sanitario

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, señaló la falta de propuestas de los regidores de la fracción edilicia de Morena, en el tema del relleno sanitario, situación que calificó como lamentable, así como su actitud frente al Gobierno Municipal, en lo que podría significar una contingencia sanitaria por el tema de la basura.

“Qué lamentable y qué pena me da ver a los regidores aquí con tanta exigencia y no ver una sola exigencia a los particulares, una sola a los particulares que por razones personales y económicas nos han impedido construir y terminar el proyecto en el Mápula, porque yo no he visto ni a un diputado ni a un regidor de Morena -debo decirlo categóricamente-, manifestando su enojo y su preocupación contra los particulares, que por cierto, esos particulares que no son gente de la clase humilde, son gente muy poderosa, con mucho dinero, con mucho poder. Yo no los he visto ponerse el lado de los pobres de esta ciudad; al contrario, parece que están haciendo alianza, que son comparsas de este tipo de intereses. Lamentable la situación”, expresó Marco Bonilla.

Así mismo, mencionó que tampoco los ha visto haciendo exigencias al Poder Judicial para que se retome la audiencia constitucional a la brevedad, y que al contrario, hacen ver al Gobierno Municipal como si no agendara la audiencia constitucional, pues quien la debe de agendar, es el Poder Judicial.

“No he visto una sola declaración, una sola manifestación. Jamás se me han acercado, jamás me han preguntado en qué me pueden ayudar. Solamente vienen, se sientan y critican la situación. Nunca se nos ha dado una propuesta por parte de ellos y esto es de verdad bien lamentable”, agregó el alcalde Bonilla.

Lo anterior, lo expresó después de que se discutiera en el Cabildo de Chihuahua la solicitud que hizo el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, sobre el redestino de un crédito aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua, sobre el proyecto de construcción del relleno sanitario, por 132 millones de pesos.

En ese sentido, Bonilla Mendoza explicó acerca de esta inversión que autorizó el Congreso, que se aplicó una parte: el terreno de Mápula costó 30 millones; el crédito es por 132 millones, es decir, hay una disponibilidad en el crédito por 102 millones, de los cuales, 60 millones se van a invertir en la ampliación de la celda número 2, que es de urgencia, al considerar que la vida útil de la celda 2 del actual relleno sanitario, caduca en abril de 2024.

“No es porque yo quiera. Es muy importante también aclarar. Esto lo saben los vecinos. Hemos estado en mesas permanentes con ellos y lo que solicitaron para acceder y además debo agradecer muchísimo, a los vecinos de la zona de Romanzza, por su solidaridad, su empatía con el resto de los chihuahuenses, porque ellos tienen un gran problema que no merecen tener ahí, que queremos sacarlo de ahí a la brevedad. Sin embargo, solidariamente han aceptado la ampliación de la celda 2, siempre y cuando destinemos recursos para la remediación inmediata del relleno clandestino, que es un relleno que no es municipal, que está adyacente y que también vamos a invertir mediante 7 millones de pesos que vienen considerados justamente en este redestino. Ellos están enterados absolutamente todo lo que vamos hacer, como lo hicimos desde antes”, aclaró el presidente municipal de Chihuahua.

En ese sentido, aseveró que Morena, ha intentado mentir y engañar, de manera burda; y dijo que uno de los asesores de Morena en el Cabildo vive en la zona, así que él está enterado perfectamente, de todo lo que está haciendo en el área de Romanzza.

“No hay desvíos, se está utilizando para el mismo fin, que es la disposición final de los residuos sólidos del municipio de Chihuahua. Si para abril, no tenemos remediado donde depositar la basura, definitivamente no vamos a tener donde pues depositar la basura, que todos generamos que son mil toneladas diarias de basura en esta ciudad. Hoy la urgencia es contar con una celda donde podamos depositar en los residuos que todos generamos y el único lugar al día de hoy autorizado por las autoridades federales y estatales para ese fin, es el actual relleno sanitario”, señaló Marco Bonilla.

Sobre el nuevo relleno sanitario, adelantó que se tendrá listo en tiempo y forma, para lo cual, ya se han corrido todos los cronogramas, pero aclaró que para ello requiere, pues el redestino de los recursos. Por eso, dijo que sostendrán pláticas con los diputados de todas las fracciones en estos próximos días para explicarles bien a detalle, que no quede una sola duda de cómo se hará para resolver este gran problema inmediato.

Para finalizar, sobre el proyecto del nuevo relleno sanitario en Mápula, aseguró que en algún momento se logrará su construcción.

“Lo vamos a hacer en algún momento en Mápula, no hemos retirado el proyecto, el terreno va ser un sitio de disposición final, porque en algún momento se tendría que retomar la audiencia constitucional. Estoy absolutamente seguro que la razón jurídica, que la razón social, nos asiste”, finalizó.