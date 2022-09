Lamenta Daniela Álvarez resolución del TEJA; celebra que se analice interponer recurso de revisión

La diputada federal por Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, lamentó que la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, haya sido en el sentido de no emitir una sanción pese a los elementos de prueba presentados por la Auditoría Superior del Estado.

Agregó la legisladora juarense que es lamentable la determinación del TEJA porque lo que más lastima a los chihuahuenses es la corrupción, a pesar de que visiblemente existen los elementos de para acreditar que hubo irregularidades.

Por otro lado, la panista celebró el hecho de que en el Congreso del Estado se manifieste su inconformidad con dicha resolución, ya que es un tema que interesa a la sociedad chihuahuense, además porque se tiene que dejar un precedente de que quien la hace la paga.

“Según hasta donde tuvimos de conocimiento, existían los elementos suficientes para fincar responsabilidades, por lo que estaremos atentos en las cuestiones con la rendición de cuentas y de que se apliquen las sanciones cuando existan irregularidades para que no se vuelva a cometer este tipo de situaciones”, añadió.

Por último dijo Álvarez Hernández que siempre estará a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero sobre todo en contra de los actos de corrupción.

Cabe mencionar que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, determinó la no existencia de elementos suficientes para acreditar la comisión de una falta administrativa y un perjuicio por parte de un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda, a quien se le señaló de realizar un doble pago por casi 36 millones de pesos, por la adquisición de un software que no funcionó.

Ante ello, se indicó la posibilidad de que se interponga un recurso de revisión, sobre la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ya que para la ASE y para el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez, existen los elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad.