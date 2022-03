¿Libertad de Expresión?; contesta Chumel a Senadora

Tras ser abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del comediante Chumel Torres originario Chihuahua, por el supuesto delito de violencia de género, vía Twitter el acusado subió un video donde afirma no estar asustado y afirmando que la libertad de expresión no existe.

Fue la legisladora Bertha Caraveo, quien interpuso la denuncia frente a la Fiscalía General de la República, debido a agresiones verbales con que este se refirió la funcionaria, y fue este 15 de marzo la misma afirmó que había sido abierta la carpeta.





¿Libertad de expresión?

No. Aquí no. Aquí no existe eso.



Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros.



Por medio de Twitter José Manuel T., nombre real del demandado, subió un video el cual es un fragmento de una respuesta a una polémica anterior, de hace un año, el cual pareció quedar también en esta situación.





La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de «Chumel T», al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista.



“Donde afirma que el Pulso (refiriéndose a su programa) no soy yo…entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más” Menciona.

Afirmando que no estaba triste ni preocupado, haciendo mención a ser originario del estado de Chihuahua afirmando que así como los agricultores trabajaban bajo el sol, así como sus paisanos él tiene sangre del norte.





En cuanto a la queja de la Senadora Caraveo hacia la presidenta de la comisión de Derechos Humanos Kenia López, había violentado su libertad de expresión comentó “¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso.”