Libros de texto de ciclos anteriores son inservibles: Loera

El Delegado Estatal de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, arremetió de nueva cuenta contra la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos por impedir la distribución de los nuevos libros de texto.

El funcionario federal dijo que era irresponsable el secuestro de los libros de texto por parte de la mandataria estatal chihuahuense.

Juan Carlos Loera aseguró que los viejos libros de texto no les van a servir ni a los alumnos ni a los maestros, en el próximo ciclo escolar.

Declaró que esto es debido a que se habrá de aplicar un nuevo modelo educativo en las escuelas, lo cuál según su opinión es algo normal.

"Están engañando, están contando mentiras porque los libros de texto viejos no les van a servir", dijo el Delegado de los programas de Bienestar.

Loera de la Rosa, agregó que es normal la aplicación de nuevos modelos educativos cada cinco años, que es cuando estos se van reformando.

Una y otra vez, recalcó que los viejos libros de años anteriores no van a ser de utilidad y no porque sean obsoletos, sino porque ya no aplican.

Chihuahua es uno de los estados que frenó la distribución de los nuevos libros de texto, siendo los otros, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.