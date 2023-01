Licencia de conducir en Chihuahua 2023: Cómo hacer el trámite y cuánto cuesta

Quizá vayas a sacar tu licencia de conducir este año o tengas que renovar la que ya tienes. Estos trámites cambian de vez en cuando y su precio varía. Así que aquí te presentamos los requisitos y los costos de la licencia de conducir para automovilistas mayores de edad.

Requisitos para sacar la licencia de conducir por primera vez

Al tratarse de la primera vez, el conductor deberá realizar un examen teórico y práctico de manejo que a su vez tiene sus propios requisitos:

- Ser mayor de edad.

- Saber leer y escribir.

- En Chihuahua agendar cita para el curso teórico práctico en la liga de citas: https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/citaslicencias/Home/Index/1 o acudir a las oficinas de Departamento de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial ubicadas en el Edificio Libra (No se agendan citas telefónicas en Juárez).

- Traer lápiz.

Enseguida será necesario:

- Aprobar el examen de aptitudes en la conducción, que incluya conocimientos teóricos y prácticos a través de un examen presencial avalado por el Departamento de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial.

- Aprobar el examen médico de aptitudes y mentales para la conducción.

En cuanto a los documentos requeridos son los siguientes, en su versión original:

El comprobante de aprobación del curso teórico práctico, expedido por el Departamento de Educación Vial.

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio, a su nombre, con fecha reciente no mayor a 3 meses (agua, luz, teléfono, gas o predial). Y se recomienda que en caso de no estar a su nombre, el comprobante sea acompañado de un estado de cuenta bancario, servicio de tv o internet por cable, estado de cuenta de tienda departamental u otro comprobante que llegue al domicilio a su nombre.

Identificación oficial con fotografía, ya sea la credencial del INE, pasaporte, cartilla militar (vigencia máxima de 5 años), etc.

Comprobante de pago

Por su parte, para las personas que van a renovar su licencia de conducir, ya sea porque su licencia expiró y necesita la renovación, fue robada o se le perdió,los requisitos serían los mismos, exceptuando los exámenes.

El trámite para sacar la licencia de conducir es sumamente sencillo/Foto: Brenda Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Los costos

Según informa la Miscelánea Fiscal de Chihuahua aprobada para el 2023, el costo por la licencia de automovilista para seis años, aumentará el mes de febrero, pasando de mil 169 que costó en 2022 a mil 461 pesos; una diferencia de 292 pesos más. Para la licencia con vigencia de 3 años el costo de 876 pesos, se incrementó a mil 095 pesos, y para un año de vigencia de 358 pesos, se incrementará a 447 pesos.

Mientras que el exámen teórico-práctico de manejo avalado por el Departamento de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Cultura Vial el costo es de 208 pesos.

Cabe señalar que tener la licencia de conducir autoriza a los ciudadanos a conducir vehículos, es decir, automóviles, pickups, vans, camionetas, etc., particulares hasta para doce personas, o de carga particular cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3.5 toneladas.

Con la licencia los conductores podrán circular por la vía pública libremente. Además de ello, para que las pólizas de seguro sean válidas en caso de algún accidente es necesario que el conductor cuente con licencia vigente.

