¿Listos para la fiesta? Bikers se suman a caravana de jovencita en sus XV años

Cientos de motoclistas, integrados a clubes biker, independientes, e incluso, trabajadores de servicios de repartidores, se han sumado a la convocatoria que extendió Richy Flowerss, Ricardo Flores Jiménez, padre de Jimena, para formar una caravana en moto para celebrar los XV años de su hija, por lo que agradeció a toda la Comunidad Biker por su fraternal respuesta, que ha acumulado más de mil 300 reacciones, 93 comentarios y más de 40 veces se ha compartido.

Entre los clubes que han mostrado su apoyo en la publicación que realizó el señor Ricardo Flores a través de la página de Facebook, COMUNIDAD BIKER Chihuahua (CBC) se encuentran: Horsemen of Hell, Manada Biker CUU, Imperio Suicidas, 614, Rebeldes CUU, Free Biker, Águilas Doradas Chihuahua MC, Black Panthers MC Chihuahua, Bad Monkeys MC Chihuahua, Rooster Racing, Ilegales Biker Club, Asphalt Kings, Traidores MC, Patronas Biker Girls, StuffShop CUU, Somos Pata de Perro, entre otros.

Así mismo, algunos motoclistas que se han identificado como independientes, también han expresado su intención de acudir, participar en la columna de los briosos caballos de acero, y celebrar en fraternidad biker por los quince años de Jimena Flores.

La concentración será en la explanada que está frente a la parroquia de la Divina Providencia, ubicada en la avenida Tecnológico y Juan Escutia, a partir de las 18:30 horas, con la intención de que al término de la sagrada eucaristía, Jimena aborde una de las motocicletas, y encabece la caravana que recorrerá varias calles de la zona.

Foto: Galo Cañas Rodríguez | Cuartoscuro

Aunque no se ha definido una ruta definitiva, Ricardo Flores, padre de la joven, adelantó que tiene la intención de tomar la avenida Juan Escutia hacia el poniente, llegar a su casa, en la colonia Infonavit, y continuar hacia periférico De la Juventud, en un recorrido en el que el rugir de los motores celebre cada uno de los 15 años de vida de su hija.

“Se unieron varios grupos que ellos me apoyan, y así se fue haciendo la bola. Tanto apoyo se siente algo bien bonito. Yo era biker, y pensé que en vez de una limusina, estaría mejor las motos, que rodarán las motos, que se oyera el motor de las motos; pues no se ha visto. Es todo el que me apoye, para la caravana en honor a mi hija Jimena Guadalupe Flores Pérez. A mi hija siempre la he traído desde chiquita la he subido yo las motos, le fascina; de hecho hasta manejaba una motito que traía yo”, compartió el padre de la quinceañera con emoción sobre lo que será el festejo.

En ese sentido, extendió la invitación a todo el que quiera sumarse, para participar este viernes a las 6:30 de la tarde en la caravana de motocicletas.

“Vamos a ver a todo el que quiera arrimarse allá la caravana, es bienvenido: de clubes, independientes, solos o como vayan de repartidores”, invitó.

Sobre el éxito de la publicación, refirió que ya ha alcanzado más de mil 300 reacciones, además de otras publicaciones que se han hecho adicionalmente, por lo que agradeció profundamente a todos los que se han sumado, para contribuir con la felicidad de su hija, en este día tan especial.