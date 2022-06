Llama Mario Mata a la auto regulación de productores para inhibir crecimiento de la frontera agrícola

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, hizo un llamado a los productores agrícolas del estado de Chihuahua, para que se autoregulen, con la intención de no permitir el crecimiento de la frontera agrícola, que afirmó ya ha crecido demasiado, provocando la sobre explotación de acuíferos.

“Estamos analizando cómo vamos a participar con Conagua y con los usuarios para que no crezca la frontera agrícola, porque la declaratoria que se destacó de ‘Ni un nogal más’, era dejar claro que queremos colaborar –porque no somos la autoridad competente-, para que la frontera agrícola no crezca. Ha crecido mucho, y en este momento tenemos sobre explotación de acuíferos”, expresó Mario Mata.

En ese sentido, subrayó que en ningún momento es señalar o declarar como culpable únicamente el cultivo del nogal, porque también existe el cultivo de la alfalfa, que consumen más o menos lo mismo. El algodón que también consume lo mismo; y denunció que se ha abusado en los señalamientos a los nogaleros, cuando no es así.

“Ha sido ya muy satanizado el cultivo del nogal, y eso no debe ser, porque es un cultivo que deja ganancias, genera riqueza, genera empleo y es muy necesario para esta región. Lo único que yo dejo claro es que la frontera agrícola ya no debe crecer, sobre todo en aguas subterráneas. En agua rodada, hay lo que se llama ‘a riesgo’, porque el día que no llueve, o que tenemos escasez, hay peligro de estrés hídrico para esos árboles”, dijo.

El ingeniero Mata Carrasco enunció que lo que más se debe hacer es la auto regulación, y que los agricultores se auto regulen, porque no existe en la Ley un impedimento para que siembren lo que ellos deseen, incluso, en el agua subterránea.

“Recomiendo y lo que pido es que se auto regulen y pongan un permiso de siembra, sobre todo para los cultivos perenes, para evitar que sigan sobre explotando los mantos acuíferos”, finalizó.