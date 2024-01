Llegan 80 migrantes más a Chihuahua capital durante la madrugada

El arribo de los migrantes a la ciudad capital continúa constante, durante la madrugada de este sábado llegaron en un tren de Ferromex alrededor de 80 migrantes, quienes fueron retirados de las instalaciones y pasaron la mañana en el Oxxo del bulevar Juan Pablo II.

Este es uno de los grupos más variados que ha llegado a la ciudad en varias semanas, dado a que no solo vienen venezolanos, sino que también arribaron familias colombianas, salvadoreñas e incluso una familia de afroamericanos.

En un recorrido realizado por El Heraldo de Chihuahua por la zona sur de la ciudad, los migrantes agradecieron a los ciudadanos que les han llevado comida y ropa abrigadora para pasar el frío, sin embargo, insisten en querer salir de la ciudad para llegar a la frontera.

“No queremos quedarnos aquí, no importa si nos cobran para llegar a la frontera. Todos queremos llegar, no nos queremos quedar en México”, señaló uno de los extranjeros que en países más al sur les brindaron de un canal humanitario para salir rápido del lugar, “deberían hacer lo mismo aquí, para no causarles más problemas y que nos dejen ir a Estados Unidos”, fue el comentario de un venezolano que tiene más de 4 días en la capital.

“No queremos que nos mantenga, lo que nos ha llegado es por la gente buena que nos dona la ropa y la comida, pero nosotros nos queremos ir”, expresó el migrante.

El venezolano de nombre José, tiene cuatro meses viajando junto con su esposa y sus tres hijas, a quienes han deportado ya en tres ocasiones hacia Villa Hermosa y Tapachula, de donde tienen que volver a iniciar, pero esta vez con menos dinero, “los que nos deportaron nos quitan el poco dinero que llevamos para el viaje, solo nos ponen trabas en el camino”.

La semana pasada, se encontraban en el mismo punto aproximadamente 150 migrantes acampando en los alrededores del Oxxo que se encuentra sobre el bulevar Juan Pablo II, cerca de la estación Tabalaopa.

Sin embargo, durante este sábado eran poco más de 100 personas quienes pernoctaron en este punto al sur de la ciudad, “la mayoría se está yendo en el tren durante la noche, toma Uber o DiDi, a pesar del miedo de ser dejados en el desierto”, comentó José.

Otro de los migrantes proveniente de Venezuela, contó que la razón por la que están tomando el tren entrada la madrugada, es porque disminuye la posibilidad de que algún agente del Instituto Nacional de Migración o guardia de Ferromex los obliguen a retirarse de las vías.

Además, mencionaron que esperan a que pase el tren en uno de los puntos en una bifurcación ferroviaria, donde el tren disminuye la velocidad y tienen la oportunidad de subirse a uno de los vagones

“Todos tenemos la misma meta, que es llegar a la frontera y entregarnos a la migración, a los que dejen pasar que bueno y a los que deporten, ni modo”, comentó José, quien espera salir de la capital esta noche junto con su familia.