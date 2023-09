Llevarán a cabo reingeniería de rutas en la recolección de basura en Chihuahua

En sesión ordinaria de cabildo, las y los regidores aprobaron la cancelación anticipada de contratos de rutas de recolección de basura, esto, para agilizar la reingeniería de las mismas y con ello poder ofrecer un mejor servicio de recolección de residuos habitacionales.

Con la cancelación anticipada de los contratos, se tendrá una reingeniería en la distribución de las rutas de recolección de residuos habitacionales, esto, para tener una mayor eficiencia en la misma, pues la distribución de estas, será de forma sectorizada por empresas que brindarán el servicio y no dispersa como se tiene actualmente.

Así mismo, las y los regidores autorizaron llevar a cabo la licitación pública, a efecto de otorgar en concesión el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos en zonas habitacionales del Municipio por un término de 12 años. Es importante destacar que la frecuencia en la recolección de basura no se verá afectada en ningún momento, pues la cancelación se llevó a cabo en mutuo acuerdo con las empresas que prestan el servicio, mismas que no interrumpirán sus labores en tanto se desahoga la licitación para las nuevas rutas.

En su intervención, la síndica Olivia Franco Barragán, indicó que la Sindicatura, siempre ha estado vigilante del adecuado servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos en zonas habitacionales del Municipio de Chihuahua, con revisiones físicas para verificar que se cumpla con las obligaciones establecidas en diversos contratos, como número y equipamiento de unidades recolectoras, equipo de seguridad, licencias de uso de suelo, certificaciones ISO, entre otras, que son elementos mínimos necesarios para proveer un servicio eficiente y eficaz.

“A través de nuestro programa Sindicatura en tu distrito, constantemente se visitan diversas colonias de la ciudad, para monitorear la prestación de servicios públicos, entre los cuales, está la recolección de basura. En su momento, nuestras revisiones, consideramos que fueron de gran utilidad y coadyuvaron para dar soporte a la administración municipal a cancelar contratos de una concesionaria que no prestaba un servicio adecuado”, acotó Olivia Franco.

Destacó que los contratos de concesión que se acordaron terminar anticipadamente, tienen una antigüedad de hasta 12 años con condiciones u obligaciones para cada una de las partes, que el día de hoy no son las idóneas, tanto para el concesionario, como para el Municipio, para llevar a cabo el adecuado servicio público de limpia.

“Por ello, es que como síndica celebro que este cuerpo edilicio haya votado a favor del punto. Desde la Sindicatura daremos puntual seguimiento a todo proceso que se lleve a cabo para esta reingeniería integral, toda vez, que estamos convencidos de que estas acciones deberán garantizar que el servicio de recolección de basura se preste con la calidad que merecemos todas y todos los chihuahuenses”, finalizó Olivia Franco.