Llevarán autotanques para abastecer de agua potable a 19 municipios de la zona serrana

Ante la escasez de agua potable en la zona serrana, el Gobierno del Estado llevará este líquido en autotanques. “Ningún ciudadano se quedará sin agua potable”, detalló Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Mario Mata explicó que en las ciudades grandes, medianas y pequeñas no se va a tener problema de agua potable, “En el 90 por ciento de la superficie de la entidad no se tendrá problema con agua potable, en la Sierra Tarahumara no vamos a tener suficiente agua”.

Reconoció que existe un problema de abasto en la zona serrana, donde en algunos municipios no hay posibilidad de perforar pozos debido a lo abrupto del terreno y donde no existen otras posibilidades de abasto, excepto las lluvias.

Explicó que desde hace un mes se iniciaron con los preparativos para atender la problemática, para ello se instaló una mesa interinstitucional donde se determinó la urgencia de llevar agua potable en autotanques.

Se destinaron 10 autotanques que estarán en circulación en los 19 municipios donde hay organismo operador u se contará con las garzas para cargar esos tanques. Se realizarán recorridos por la Sierra Tarahumara, en sitio donde haya acceso a estos camiones.

Señaló que el agua estará disponible de manera gratuita para quien lo necesite, pueden llevar en sus vehículos los tanques de mil o 2 mil litros para que se les llene.

En la zonas de difícil acceso y donde no puedan entrar los autotanques se utilizarán camionetas con remolque con un tanque con agua para abastecer a la población.

En las comunidades donde no haya acceso se instalarán purificadores de agua manuales a fin de que la gente tenga acceso a agua potable para beber, para las cuestiones de aseo personal deberán usar el agua de los ríos.

Mata destacó que para la Sierra no hay otra opción más que llevar el agua, por ejemplo en San Juanito se cuentan con la presa Situriachi y su potabilizadora, pero a partir del Divisadero en San Rafael hacia otras zonas de la Sierra se complica la situación.

Advirtió que la situación empeorará a partir de julio cuando se tengan los efectos más fuertes de la sequía que afecta a la totalidad del territorio estatal.

Dijo que por ello trabajan de manera coordinada la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Finalmente comentó que no habrá ningún ciudadano sin agua y para ello estarán enfocados los esfuerzos y las inversiones para acueductos y líneas de agua potable, para ello se tendrá una inversión histórica.