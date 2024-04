Podrían modificar la Ley para que escuelas del estado tengan agua gratis

Requiere modificaciones el Artículo 40 de la Ley del Agua en Chihuahua, esto con el objetivo de que 6 mil 716 escuelas del estado puedan acceder al recurso hídrico de manera gratuita, esto según lo expuesto por el presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado de Chihuahua; en municipios como Parral, se estima que son casi 50 millones de pesos en el rezago histórico de 123 escuelas, sin embargo, no se cuenta con un sustento legal para condonar el adeudo debido a que el capítulo III del artículo 40 indica que ningún usuario estará exento del pago, además de que se expone que los Organismos Operadores de Agua en la entidad federativa no cuentan con la facultad de realizar condonación o exención del pago de derechos correspondientes. En este sentido se puede destacar que en estados como Colima e Hidalgo ya se ha planteado esta modificación, además, en San Luis Potosí no se puede realizar corte en el servicio por la ausencia de pago.

Edgar Piñón Domínguez, diputado local en el Congreso del Estado de Chihuahua dio su opinión sobre la posibilidad de reformar o cambiar la Ley del Agua del Estado para promocionar agua gratuita a todas las escuelas.

El diputado expone que las escuelas han estado históricamente en falta con los pagos a estas instituciones y eso ha llevado a muchos a no poder pagar el agua, debido a las carencias económicas que existen en varios centros educativos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en Chihuahua existen 6 mil 716 escuelas de nivel básico, medio superior y superior, las cuales se beneficiarían con la medicación de la ley en el estado.

Juan Plancarte Castro, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Parral, informó que las 123 instituciones educativas estatales y federales en la región cuentan con un “rezago histórico” de 48 millones 895 mil 611 pesos de adeudo con la entidad.

El rezago en un municipio como Parral afecta a más de un centenar de centros educativos. Sin embargo, condonar la deuda sería “complicado”, porque el capítulo III del artículo 40 de la Ley del Agua en Chihuahua dice que "Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes, trátese de particulares o de dependencias o entidades de la administración pública de cualquier orden, por lo que en ningún momento se recibirán pagos en especie, salvo disposición expresa del Consejo Directivo de la Junta Central".

De igual manera se señala que los Organismos Operadores de Agua en el Estado de Chihuahua, no cuentan con la facultad de realizar condonación o exención del pago de derechos correspondientes.

Por lo tanto, primero sería necesaria una base legal para poder generar acciones para que las escuelas dejen de pagar el servicio o que el recurso se les condone formalmente, ya que actualmente no existe un fundamento que permita reducir la deuda.

