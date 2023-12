Los delincuentes no nos asustan: Alfredo Chávez tras homicidio de Oficial Mayor de NCG

“En este estado, los delincuentes no nos asustan, el Gobierno del Estado ha respondido de manera categórica, fuerte, con contundencia”, fue lo externado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional PAN, Alfredo Chávez, respecto al homicidio del Oficial Mayor de Nuevo Casas Grandes, Pedro Lara.

Aseguró que en la entidad el Estado de Derecho es una realidad, por lo que “los delincuentes no nos van a amedrentar”. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía de aquella región a no tener miedo, pues recalcó que los grupos criminales no pueden ganarle al Estado.

“Somos más los que queremos paz, los que queremos orden, los que queremos progreso. En estos momentos hay que estar unidos”, agregó el legislador, subrayando que el trabajo conjunto hará que puedan salir adelante y acabar con la inseguridad que se vive en municipios como Nuevo Casas Grandes.

Dijo desconocer si se implementarán operativos especiales para resguardar al resto de los funcionarios del Ayuntamiento, principalmente a la alcaldesa, pero recordó que el Gobierno del Estado ha estado interviniendo en la región, a fin de abonar a recobrar la seguridad.

Por su parte, externó que harán lo que les toca como diputados, implementando un presupuesto suficiente para poder garantizar el bienestar de la sociedad, particularmente en Nuevo Casas Grandes y los demás municipios que han sido tomados de cierta manera por grupos delincuenciales.

Precisó que la desaparición de poderes es un proceso que se debe iniciar por la propia solicitud del Ayuntamiento, por lo que dejó claro que seguirán siendo respetuosos de las decisiones que se tomen en Cabildo y de su autonomía.

Pese a ello, refirió que se mantendrán abiertos a cualquier solicitud que haga el municipio, tal como ha sucedido en otras cuestiones. Enfatizó que “la cooperación entre autoridades es clave para mantener el orden”, por lo que llamó a la unidad y al trabajo conjunto de los diferentes órdenes de gobierno.

Concluyó expresando su confianza en las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado esperando que pronto se pueda dar con los responsables del asesinato de quien apenas el 27 de noviembre tomó el cargo de Oficial Mayor en Nuevo Casas Grandes.