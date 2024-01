Mantiene Ichitaip más de mil 500 recursos de revisión pendientes desde hace seis años: Facio

Al asumir la presidencia del Instituto Chihuahuense para el Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Sergio Rafael Facio Guzmán se ha enfocado a ir avanzando en el rezago que mantiene el organismo con más de mil quinientos recursos de revisión pendientes, que han permanecido en el “limbo” desde hace seis años y que por diversas circunstancias los procesos no avanzaron y se fueron acumulando con el paso de los años.

A su reciente llegado, se ha propuesto abordar este desafío, buscando eficientar el proceso de resolución de recursos y reforzar la capacidad operativa del Ichitaip, toda vez que asegura que se enfocará en garantizar el acceso a la información y la transparencia en todas las entidades gubernamentales, así como en aquellas que reciben financiamiento estatal para su funcionamiento.

Estos recursos, se generaron a raíz de que los ciudadanos generaron diferentes solicitudes de información, pero algunas de ellas no fueron aceptadas por los solicitantes y es cuando se genera el recurso de revisión, que es una de las tareas que debe resolver los comisionados que integran el pleno del Instituto.

Aseguró que a pocos días de haber tomado protesta como Presidente del Ichitaip, conoció de los pendientes que tiene el organismo y decidió comenzar con la atención del mismo, por lo cual se repartieron entre tres comisionados cerca de 500 recursos de revisión pendientes para que con el paso de los días, puedan avanzar los procesos y buscar soluciones para las personas que generaron una solicitud de información en el estado.

“Faltan de resolver mil 532 recursos, algunos datan desde el 2018 a 2020, están pendiente de resolverse, la idea de bajar los recursos es por no trabajar, sino porque las personas no consideraron que no se les dio la respuesta correcta. Vamos a analizar que sucedió, sabemos que dos comisionados hubo muy poco recursos, solo uno de ellos tenía pendiente más de mil 300 sin resolver, por eso tenemos ese número tan alto, pero tenemos que ponernos a trabajar” compartió.

A la par, explicó que conforme a lo que puedan avanzar en materia de acceso a la información pública, buscará brindar capacitaciones a los sujetos obligados, quienes son los que deben responder a los cuestionamientos de los ciudadanos a través de este organismo, para que puedan mejorar los tiempos, y sobre todo la calidad de la información que generen para que pueda ser funcional para todos los usuarios.

Sobre su llegada, dijo que siempre tuvo la inquietud de trabajar en temas de trasparencia, ya que incluso aseguró que le tocó trabajar como auxiliar en el Congreso del Estado, cuando se estaba generando al reforma en Chihuahua, de igual forma había estudiado la teoría en el marco constitucional, ya que además es un docente de Derecho y trabajó en otras áreas como encargado de la Unidad de Trasparencia en la PGR, que tienen relación con la trasparencia y el acceso a la información pública.

“Siempre he tenido la relación con la transparencia y cuando vi la convocatoria, fue me decidí a participar, cumplí los requisitos, los exámenes y las entrevistas todo salió bien, gracias a Dios se pudo llevar a cabo, o sea, yo me sentí bien porque pues fue un reto establecido y se logró se alcanzó el objetivo y luego pues ya entramos en funciones, el primero de enero, el Instituto se encontraba de vacaciones, es como está mandado en el calendario del instituto, pero igual el 2 de enero ya tuvimos reuniones para proponerme para presidir el instituto y pues ahí fue la toma de protesta” explicó.

Dijo tener una gran responsabilidad, más con un presidente que amenaza con desaparecer los organismos autónomos, ahí es el embate con la Federación a los órganos constitucionales autónomos, "¿qué raro, que el único órgano donde aparece funcionando personas cercanas a él, no ya no lo ya no lo vuelve a molestar o a investigar? en el INAI que no ha podido tener injerencia, pues suspende y él lo dijo en una en una mañanera que le iba a pedir al Senado que no se eligieran a los demás este integrantes del instituto es un claro ese embate".

“Cuando él era oposición, el señalaba la importancia de conocer la actuación del gobierno, en este momento, hay temas que no le ha gustado o no le ha convenido, que haya temas que salgan a la luz pública, lo cual no es responsabilidad del Inai su publicación, sino que son peticiones que hacen los mismos medios y se hacen cargo de la difusión correcta” compartió el Comisionado Presidente.

Sergio Facio, habló sobre la importancia que la ciudadanía conozca este derecho humano al acceso a la información, el cual debe ser defendido por todos los sectores, por lo que buscarán llevarlo a conocer a todas partes, para sensibilizar que no se trata de actividades ajenas a lo que la sociedad requiere.

Dijo que el instituto está abierto para cualquier tipo de persona que desee acceder a la información pública, reconoce que ha faltado darse a conocer más sobre las labores que se realizan y la forma en que las personas pueden aprovechar esta herramienta para conocer más sobre cualquier ente público.

Como parte de las labores que están planteando a su llegada al Ichitaip, es de buscar un acercamiento con los sujetos obligados, para que la información sea robusta y completa, toda vez que considera que en que la medida en que se pueda complementar la información, menos recursos se van a generar, a buscar en más entes y se puede solventar en un menor tiempo.

“Queremos revisar el esquema normativo, para reducir el tiempo, tenemos una rapidez considerable en el estado de Chihuahua, la sistematización es una parte importante, desde que asumimos, hemos hablado de la importancia de reducir los tiempos, tenemos el conocimiento de lo que sucede, como lo que pasa en el instituto” compartió.

El Presidente del Ichitaip, consideró que conforme avanzan en el proceso de gestión, buscarán que la trasparencia y rendición de cuentas sea más amigable, en portales oficiales, para que la información pueda estar a la mano y pueda ser consultada por cualquier persona, además de buscar abrir los horizontes y adaptar la plataforma a cualquier etnia o idioma para que no sean excluidos de este derecho.