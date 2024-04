"Me torturaste, me encarcelaste": Encara Barousse a Corral durante foro en Sonora

El exdirigente juvenil del PRI, Christopher James Barousse encaró al exgobernador Javier Corral Jurado, durante la celebración de un foro sobre el combate contra la corrupción, realizado en el estado de Sonora.

Durante la participación de Javier Corral Jurado, hoy candidato plurinominal al Senado de la República por el partido Morena, el ex dirigente priista se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario en donde se desarrollaba el evento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

James Barousse recriminó a Corral Jurado el hecho de que lo encarcelara, lo torturara y que al final del día no haya podido comprobarle ninguna de las acusaciones que se le hicieron a él y a otros más, en lo que se le conoció como la Operación Justicia Para Chihuahua.

Mientras el priista recientemente exonerado por las acusaciones de peculado, encaraba al exgobernador panistas (hoy morenista), éste último intentaba responder a los cuestionamientos.

“Tú me torturaste!”; enfrenta James Barousse a Corral en medio de foro en Sonora



Chihuahua.- El exdirigente del sector juvenil del PRI Nacional, Christopher James Barousse, interrumpió un foro encabezado por el exgobernador Javier Corral Jurado, a quien acusó en público de… pic.twitter.com/lQrF8D66Ag — La Farsa Documental (@LaFarsaDocument) April 23, 2024

“Me torturaste, me encarcelaste y salí absuelto, porque desafortunadamente, lo que tú hiciste, te lo quiero decir en la cara, que todo lo que estás diciendo, desafortunadamente nunca lo aplicaste; tú estás diciendo que recuperaste dinero, y ¿sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal?” dijo enérgicamente Barousse, frente a los espectadores que acudieron al foro sobre el combate a la corrupción en el municipio de Cajeme, Sonora.

Ante dicho cuestionamiento Javier Corral respondió que fueron cerca de 280 millones de pesos los recuperados por la vía penal, sin embargo, el ex líder juvenil replicó diciendo que no era verdad y que no fue ningún peso el que se logró recuperar, pues todos los expedientes abiertos por la Operación Justicia Para Chihuahua, los perdió

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Aunque las voces se elevaron un poco de tono, la situación no pasó a mayores y finalmente James Barousse se retiró y el evento continuó su curso.

Cabe mencionar que Christopher James Barousse, fue uno de los exfuncionarios de la administración estatal de César D.J. a quienes acusaron de pertenecer a una presunta red de corrupción.

En el 2020 fue acusado por presuntamente desviar 2.4 millones de pesos, sin embargo, en marzo del 2024 fue absuelto luego de que un juez determinara que no existían elementos para acreditar dicho delito.