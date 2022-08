Mega audiencia de Aras es un parteaguas en el país: fiscal Zona Centro

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, consideró que el esfuerzo que realizarán el día de mañana el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, debe ser un parteaguas en el estado como en el resto del país, para poner un “freno” a este tipo de conductas donde se afectan a miles de personas por los delitos como el fraude.

Catalogó como delicado y complicado el caso del presunto fraude de Aras Investment Business Group, que si resulta exitosa la primera audiencia con 300 víctimas en la historia de Chihuahua, puede formar parte de un parteaguas, para terminar con este tipo de conductas que han quedado impunes por décadas.

“Este asunto no puede quedar impune como han quedado en la historia, no se vale, ya durante décadas nos ha pasado, encuentran conductas de este tipo y debemos poner un freno para que no se afecte a tanta persona” compartió el fiscal Carlos Mario Jiménez, que a través de su equipo de trabajo encabezan las investigaciones para buscar justicia a las más de 4 mil 600 personas que se vieron afectadas con el presunto fraude de Aras Investment.

Aclaró que las nuevas audiencias “masivas”, “es una gran solución para un gran problema, pues resultaría muy difícil hacer cuatro mil audiencias, por lo cual la institución busca soluciones y una de ellas fue hacer audiencias masivas, esperamos que todo trascurra conforme a derecho y que se haga justicia”.

Luego de los comentarios y comunicados de Armando Gutiérrez, que han compartido a través de los abogados a medios de comunicación, el Fiscal Carlos Mario, invitó a los litigantes a que el litigio lo lleven en tribunales y no entrar en descalificaciones personales porque el tema no es solo Carlos Mario Jiménez, contra Aras o el Ceo, sino que es la Fiscalía General del Estado, en función de persecución e investigación penal que está haciendo su trabajo apegado a derecho, ante tribunales para hacer un gran esfuerzo.

Pidió evitar hacer descalificaciones sin fundamento, sino que acudan a los tribunales y con todo el derecho del mundo se haga valer los recursos y excepciones de pruebas que considere pertinente, que si lo consideran, presenten a su representado ante los tribunales para que haga valer sus excepciones con su defensa y si el tribunal considera que hay delito, se proceda y si no hay delito que no se proceda.

Aquí, quien tiene la decisión final es el juez, no es la Fiscalía General, ni la defensa, es en los tribunales donde se hacen valer los derechos, como Fiscal resultó incomodo por mi posición, dentro de Fiscalía, “malo fuera que le resultara cómodo a los imputados, les incomoda quien está combatiendo o busque la investigación y persecución penal”.

Aclaró que no es con la descalificación de las personas como van a ganar los asuntos, que es un delito que consideran muy delicado y complejo, por lo cual se ha hecho un gran esfuerzo, que no puede descalificarse el trabajo de parte de un grupo multidisciplinario, de personal de la Fiscalía que ha hecho un gran trabajo con resultados valiosos a favor de las víctimas.

“Al final se resolverá en los tribunales, no en los medios de comunicación, yo respeto sus formas pero no las comparto, por eso los invito a que lo hagamos en los tribunales, y si alguien alguna persona hace alguna actuación indebida en los bienes o en algo, es también la denuncia, no en los medios, la Fiscalía actúa apegado a derecho, no hace nada incorrecto, si una persona hace una mala acción, se denuncia y se actúa” dijo tras la declaración en la que se acusa de que se han repartido bienes a personas cercanas de la corporación.

Invitó a que hagan valer sus acciones profesionalmente en los tribunales y sean ellos quienes decidan quien tiene la razón, pues reiteró que no hay una acción personal de nadie contra nadie, que lo que existe es un problema delicado, donde muchos chihuahuenses fueron afectados en el patrimonio y la Fiscalía ha definido su postura con mucha claridad, considerando que hay delito y pedimos a los tribunales, quienes mediante una orden de aprehensión avalaron el hecho y se pidieron embargos, que no autoriza el ministerio, sino los tribunales.

Sobre el embargo de los bienes, Carlos Mario Jiménez, dijo que en términos generales, el embargo de bienes es una medida cautelar de carácter “real”, el fin que perseguíe el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, es buscar la reparación eventual del daño y que en el camino pueden pasar muchas cosas y el tribunal resuelve, si estamos en desacuerdo, se resuelve en un tribunal de alzada o el amparo como según proceda.

“No son actos arbitrarios de la Fiscalía, ni mucho menos de mi persona, es la Fiscalía con todo el equipo, no soy yo, yo respeto a las personas y las formas, lo que pido es respeto a mi persona, no se vale una descalificación a mi persona infundada, y menos cubiertos con el anonimato, porque sabemos que pueden incurrir en responsabilidades ilegales” agregó el Fiscal de Distrito Zona Centro.

También comentó que el tema no es lo superficial del caso, como abogados, saben que está en el fondo del caso si hay o no delito, ese es el fondo y que la forma está complicado para llevar a cabo todo esto, pero al peor de los panoramas, dijo que sí no alcanza el tiempo para exponer todo, que digan se queda sin efecto, por lo cual se vuelve a llevar con otra logística, pero que no los van a absolver por eso, no sería una absolución.

Sobre la destitución que solicitaron los afectados de la empresa Aras, contra su persona, el Fiscal Carlos Mario, dijo que fue una cuestión de mal entendido y el cual quedó aclarado luego de sostener una comunicación con ellos y que actualmente se encuentran trabajando de forma cordial y unidos.