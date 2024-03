Migrantes montan otro campamento al norte; se asientan en la deportiva "Pistolas" Meneses

Ante la saturación que se está generando en la zona sur de la ciudad en el campamento improvisado de la Juan Pablo II, los migrantes están formando un nuevo punto al norte de la ciudad, en la deportiva Pistolas Meneses, donde cerca de 300 ya comenzaron a colocar carpas y otros artefactos para pasar los días en lo que buscan una forma de poder llegar a la frontera en Juárez.

Dicho por los mismos migrantes que se han establecido en el lugar, tienen cerca de tres semanas que han comenzado a arribar en esa zona de la ciudad, donde ya se instalaron con algunas casas de campaña, camas improvisadas, y otros artículos para pasar el día y la noche en lo que buscan la manera en poder continuar con su camino.

Al lugar la gente se sigue sumando de forma voluntaria para entregarles ropa y alimento, incluso la ropa que ha llegado al lugar ha generado una amplia montaña de diferentes prendas, que son tomadas por los nuevos migrantes que llegan en el día a día y que utilizan para taparse del frío o hasta para formar almohadas o camas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Los diferentes migrantes explicaron que todos los extranjeros que llegan a la ciudad de Chihuahua, llegan al campamento que se encuentra cercano en Ferromex, algunos se mantienen uno o dos días en el lugar y posteriormente parten a la zona norte de la ciudad donde vuelven a acampar para poder partir a Juárez.

Dentro de los medios de transporte, refieren que logran tomar camiones urbanos, los cuales toman en la zona sur o en el centro de la ciudad y posteriormente los trasladan a la zona norte, donde finalmente arriban a este nuevo punto de concentración, que se está convirtiendo en un punto de encuentro entre extranjeros.

En los grupos existen mujeres, un gran número de niños y varones, quienes resguardan a su familia, otros piden dinero para poder reunir dinero para salir fuera de la ciudad y otros solo esperan a que la ayuda llegue al lugar para poder alimentarse o para obtener más prendas para cambiarse de ropa.

Los migrantes se encuentran en diferentes puntos a un costado de la calle avenida Los Arcos, a lo largo de la calle Fekam, que es una calle al interior del deportivo Pistolas Meneses y donde comúnmente se estacionan los taxistas para recoger pasaje, pero a la vez, también hay otros más que se han mantenido por la calle Fernando Baeza y parte de la avenida Tecnológico, prácticamente todo sobre los alrededores de la avenida Tecnológico.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Durante la noche, entre las 19:00 o 20:00 horas de cada día, dicen que más extranjeros llegan a ese punto, toman prendas para pasar la noche y donde encuentran un punto es donde comienzan a instalarse, ya sean solos o en compañía de sus familiares o amigos como ocurre en diferentes casos.

Por la noche, también es constante que ciudadanos acudan al lugar y regalen alimento o más prendas para cada uno de ellos, incluso agradecen la solidaridad que han tenido los ciudadanos con ellos, que son los que han permitido sortear el frío y los cambios repentinos del clima en esta capital.

“Nosotros no nos queremos quedar aquí, nosotros estamos buscando la forma de podernos ir a Juárez, pero no podemos sólo irnos así tan fácil, no podemos tomar un bus, no podemos tomar un viaje en un carro, hay dos retenes rumbo a Juárez y si nos detectan nos regresan de nuevo a Chiapas y es volver a tomar el camino, entonces no nos dejan oportunidades ni de avanzar ni de quedarnos, no sabemos qué hacer” compartió uno de los venezolanos que se encuentra en el lugar.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

En este nuevo punto, ya instalaron tomas eléctricas para conectar cargadores de celulares, que son su principal herramienta para mantenerse en comunicación con familiares y amigos, pero a la vez, para estar pendiente de las alertas y toda la información que se comparte en los grupos que se han creado en WhatsApp y Telegram.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En lo compartido por decenas de migrantes que compartieron su testigo en la zona sur de la capital, es la incertidumbre por no saber qué hacer, y cómo de enero a la fecha, se han complicado las cosas para poder viajar en el tren o en un camión, pues refieren que anteriormente se podrían ir en camiones y pagar una cantidad de dinero para llegar a Juárez.

Sin embargo, notaron el cambio a partir de enero que les impidieron subirse a los vagones, a los camiones y ahora con los puntos de revisión de la carretera Juárez, pero también critican la forma en que los detectan y los devuelven, pero no a sus países de origen, sino a la frontera de México, donde los dejan y ellos deciden si vuelven a subir por México o regresarse a sus países por sus propios medios.