Miguel La Torre se reúne con la planilla de regidores con los que busca dirigir el Municipio

Este miércoles, el candidato a la presidencia municipal por Morena y Partido del Trabajo (PT), Miguel La Torre Sáenz, sostuvo una reunión con su planilla de regidores con los que busca llegar a dirigir el Ayuntamiento de la capital del Estado. Es por ello que, encaminados al inicio de las campañas, se congregaron para definir el camino a recorrer.

Entre los asistentes se pudo observar a Víctor Gómez ‘El Panda’, quien contenderá para ser síndico; así como Brenda Ríos, Ever Quezada, Hugo González, Felipe Acosta, Nataly Rivas, Ixtar Ibarra, Eliel García, Elena Rojo, Miguel Riggs, Ricardo Herrera, entre otros, los cuales conforman su planilla de regidores repitiendo algunos de ellos como plurinominales. Es preciso comentar que dentro de su planilla se contempla a tres perfiles que fueron postulados por el PT.

Te puede interesar: Es hora de acabar con los caprichos del mal gobierno estatal: Brighite Granados

Foto: Ilse Gómez / El Heraldo de Chihuahua

“Es una reunión para platicar con la planilla que integra esta formula que vamos encabezando para la presidencia municipal”, externó precisando que el Ayuntamiento no depende de una sola persona, sino que es una competencia de varias personas, por lo que, por medio de esos perfiles espera alcanzar la meta planteada que es ganar la contienda electoral el próximo 2 de junio.

En dicha reunión se escucharon las inquietudes de cada uno de los presentes y se definieron las tareas que cada aspirante tendrá, “la intención es que cada uno de los integrantes de la planilla tenga su propio equipo y que salgamos a trabajar todos juntos a la par”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Ilse Gómez / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a la controversia interpuesta por la agrupación morenista denominada "Los de Abajo", el aspirante a la presidencia municipal dijo desconocer los alcances que pueda tener el recurso emitido dentro del partido, por lo que dijo que serán los dirigentes quienes resuelvan y respondan a estas exigencias.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que espera que las inconformidades internas del partido no afecten su candidatura y próxima campaña “porque finalmente son cosas que no están en mis manos”. Aseguró que él ha tenido la oportunidad de platicar con ellos y escuchar sus opiniones; empero, recalcó que sus quejas “son hacia la dirigencia (estatal), no es hacia mi persona”.

Foto: Ilse Gómez / El Heraldo de Chihuahua

Parral Por falta de transparencia, impugnan candidatura de Otto Valles a la Alcaldía de Parral

Es por ello que insistió que espera que se logre un entendimiento entre esta agrupación y el Comité Directivo Estatal de Morena en el que puedan legar a buenos términos, por su parte, explicando que “como no es un tema que me competa, yo sigo trabajando, nosotros vamos a salir a hacer campaña al cien por ciento”.

Finalmente, comentó que observa un panorama favorable para el movimiento que encabeza en esta candidatura, así como de la potencia que tiene la aspirante a la presidencia de la República.