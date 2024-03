Muestran priistas en el Comité Directivo Municipal su apoyo a Manque Granados

Líderes priístas se congregaron en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI para externar su apoyo a la candidata a diputada federal, de la coalición PAN, PRI y PRD por el Distrito 06, Mará Angélica Granados Trespalacios.

En su mensaje, la candidata les aseguró que seguirá representando las causas del Partido Revolucionario Institucional, desde la Cámara de Diputados.

Por su parte, Rosy Carmona, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, reconoció el liderazgo de Granados Trespalacios, en los cargos de primer nivel que ha encabezado.

“Manque abraza nuestras causas, en el tiempo que tenemos de conocernos, nos hemos dado cuenta de la sinceridad y lo genuino de su actuar, una gran líder que actúa con el corazón, que nos guía y nos guiará a todos nosotros”, dijo.

María Angélica Granados agradeció el apoyo externado por los priístas, y se comprometió a trabajar desde la Cámara de Diputados para que haya empleos mejor pagados, asimismo, reconoció el esfuerzo de todas las mujeres priistas comprometidas y talentosas.

“Me siento feliz por qué muchos de aquí al saludarme, abrazarme, me pidieron de favor que les saludará a mi papá, y mi papá es alguien que me enseño la vocación de servicio, me ha enseñado que no importan los colores, que aquí se trabaja por las personas”, manifestó.

La candidata de Fuerza y Corazón Por México, compartió sus experiencias en los más de veinte años como servidora pública, los últimos siete años acompañando a la gobernadora María Eugenia Campos.

“Aquí sabemos trabajar por eso quiero ser diputada federal, con el apoyo de todos ustedes vamos a ganar”, puntualizó.

En el evento también estuvo la presidente del Comité Municipal PRD, Irma Amparán y las representantes del Frente Amplio por México en el distrito 12, Nancy Frías, así como del distrito 15, Joceline Vega.