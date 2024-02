Municipio cobrará hasta 5 mil pesos por tapar zanjas dejadas por particulares en las calles

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que se está analizando el cobro de reparación de pavimentos que se genera de los gastos de tapar excavaciones y zanjas que dejan plomeros particulares en las calles y avenidas de la ciudad de Chihuahua, por los cuales, se culpa a las dependencias de gobierno ante la opinión pública.

Es por ello, que anunció que al hacer caso omiso de los llamamientos para que se cierren las excavaciones que dejan en las calles de Chihuahua Capital, se les aplicará una sanción económica, de la que argumentó, es donde más duele al incumplir un apercibimiento de la autoridad.

“La semana pasada, el jueves, viernes, estuve viendo el tema con la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz Negrete, tenemos muchos sondeos, muchas zanjas que se hacen por plomeros particulares, que no se tapan, que no se cubren como deben ser debido. Muchas veces, el ciudadano cree que es un bache, o que es una zanja hecha por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y no es así. No son trabajos realizados por contratistas de la Junta”, explicó el alcalde Bonilla.

Mencionó que durante los recorridos hechos por la autoridad municipal, se encontraron 138 zanjas y hoyos dejados en la vía pública por un solo particular, y que complica el tráfico de vehículos y demerita la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

“Lo que vamos a empezar a trabajar esta semana, es hacer recorridos a esos 138 puntos que ya tenemos identificados, para en primer término, hacer un citatorio al vecino que hizo una reparación de su tubería, para que se acerque a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología”, detalló.

Marco Bonilla aclaró que si por parte de los particulares se cierran las zanjas y hoyancos, en un periodo considerable después de que se les haya notificado, no se les impondrá la multa económica; en caso contrario, deberán pagar 5 mil pesos, que es una suma menor a los gastos reales que se generan por tapar este tipo de excavaciones.

“Si ellos hacen la compostura de su parte en un breve tiempo, no habrá sanción. Si no lo reparan, bueno, pues habrá sanción de 5 mil pesos; pero queremos incrementar esta situación a lo que nos cuesta a nosotros como Municipio, el poder reponer el pavimento en las diferentes zonas de Chihuahua”, finalizó Marco Bonilla.