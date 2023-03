“Nada ha cambiado”: Colegio de Médicos señala que personal de salud continúa en riesgo

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Dr. Jesús Lozano, afirmó que las condiciones de trabajo que enfrentan los médicos y personal de salud en municipios de la sierra son las mismas que el pasado 2022, cuando las autoridades se comprometieron a brindar vigilancia en zonas de alto riesgo para cuidar la integridad del personal de Salud.

Tras el último caso, en el que un enfermero fue asesinado en el municipio de Guachochi, las condiciones a las que se enfrentan pobladores de estas zonas quedaron expuestas.

El vicepresidente del Colegio de Médicos manifestó que "nada ha cambiado y seguimos en las mismas". Añadió que actualmente el sector salud ofrece plazas para trabajar en municipios serranos, con un sueldo de 22 mil pesos al mes.

Sin embargo, señaló que "es todo lo que se ofrece. No hay plazas, no hay ninguna prestación, seguridad laboral y, sobre todo, no hay condiciones de seguridad'.

El año pasado hubo el compromiso de la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para dar continuidad a las condiciones de seguridad para personal de salud, entre éstas operativos con células que vigilarían los puntos de mayor riesgo, lo que de acuerdo con Colegios de Médicos no se ha cumplido.

Respecto a las convocatorias que ofertan para laborar en estas zonas, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua indicó que los nuevos profesionistas no tienen ningún respaldo ni certeza laboral, pues aunque el sueldo no es precisamente bajo (22 mil pesos al mes) no cuentan con prestaciones.

Esto es, que los gastos de cualquier índole salen del bolsillo de los profesionistas que no cuentan con alguna seguridad social.

Además de que no se ha cumplido la presencia de células de vigilancia para brindar seguridad a quienes tienen en sus manos la salud de pobladores de esta zona.

Desde extenuantes jornadas hasta homicidios

El último crimen cometido contra personal de salud ocurrió el pasado 12 de marzo, en el municipio de Guachochi, cuando un joven de 23 años, enfermero del IMSS, quien también era paramédico y colaborador de la Cruz Roja, fue asesinado a balazos junto a su padre.

Según la información emitida tras los hechos, el joven de nombre Adriel Anselmo, de 23 años, laboraba en un hospital del IMSS.

A inicios de año ocurrió un hecho que dejó manifiesto el hostigamiento que varios pasantes, médicos y enfermeras han referido, y este fue dado a conocer en redes sociales por una joven enfermera que se vio obligada a renunciar al trabajo que desempeñaba con profesionalismo en la clínica particular de Santa Teresita, en Creel, Bocoyna, según lo expresaron mismos compañeros de trabajo y amigos en redes sociales.

Al igual que la enfermera que renunció tras 14 años de laborar, varios profesionales de la salud denunciaron por medio de redes sociales que son infravalorados, presionados a trabajar 12 horas diarias hasta 4 días a la semana.

Otro hecho fue el ocurrido el 11 de julio de 2022, cuando la doctora Massiel Mexía, de 38 años, fue asesinada en San Juanito, Bocoyna, donde laboraba desde hacía ocho meses.

La joven era médica anestesióloga y madre de una niña de 5 años. El homicidio ocurrió cuando la doctora estaba en su casa.

El crimen ocurrió a poco menos de un mes del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, el Padre Gallo, y Joaquín Mira Saladar, Morita.

Ambos fueron asesinados el 22 de junio en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, donde también fue asesinado Pedro Eliodoro Palma, un guía de turistas.

A estos hechos se suman las denuncias que estudiantes de Medicina han hecho sobre amenazas en la zona serrana, a tal grado que en algunas zonas como Ocampo, pobladores se han visto en la necesidad de solicitar personal médico, pues se han quedado sin atención ante las condiciones poco seguras e insuficiente remuneración o prestaciones.