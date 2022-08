No aumentará tarifa del transporte público si no hay mejoras: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, rechazó que haya anunciado un aumento a la tarifa del transporte público, y reiteró que la medida podría analizarse en caso de que se presenten las condiciones de mejora por parte de los concesionarios.

Lo anterior, tras un desplegado publicado por los concesionarios del Sistema de Transporte BRT1 de Ciudad Juárez, en donde agradecen al secretario, César Jáuregui Moreno por anunciar el aumento a la tarifa del pasaje del transporte.

En este sentido, Jáuregui Moreno, reiteró que él ni las autoridades estatales han realizado ese tipo de anuncios, y señaló que ese desplegado podría tratarse de una confusión por parte de los concesionarios.

Asimismo, destacó que no considera que sea una forma de presión por parte los concesionarios, sino que seguramente se trata de alguna confusión que deberá ser aclarada.

“Desde luego que yo no anuncié eso y a mí también me extrañó mucho el desplegado, yo ya les he dicho cuáles son las condiciones para poder hablar de tarifa”, subrayó el funcionario estatal.

Jáuregui Moreno, hizo énfasis en que el Gobierno del Estado entiende la necesidad que tienen los concesionarios para buscar el aumento a la tarifa, pero señaló que también se entiende la necesidad de los usuarios de que se presente una mejora sustancial y compromisos muy claros por parte de quienes prestan el servicio del transporte público.