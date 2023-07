"No bajaremos guardia ante acomodos políticos": exempleados de Bienestar

Exempleadas de la Secretaría del Bienestar, colocaron cartulinas al exterior de las instalaciones ubicadas sobre la avenida Ocampo, exigiendo el cese de personas que han llegado a "quitar gente trabajadora sin motivo, y sin aviso previo", con el objetivo de colocar a otras personas que desconocen el trabajo que ellas realizaban, lo que calificaron como "influyentísimo, nepotismo y acomodo político".

Las afectadas afirmaron que no bajarán la guardia hasta que se les escuche y remunere una liquidación, pues tras no haberles renovado el contrato laboral, quedaron sin fuente de ingresos para ellas y sus familias, pues son jefas de hogar y tienen necesidad de ingresos económicos.

Además, esperan otro recorte al menos 100 empleados que laboran en la capital, donde se ha contratado a otras personas que aseguran son a raíz de "acomodos políticos" que fueron ordenados por la titular Ariadna Montiel, quien dicen ordenó el despido y colocación de gente allegada a ella, a la que el Bienestar que es el punto medular de la dependencia, "sólo importa a interés personal".

Este viernes, al exterior de la dependencia fueron colocadas cartulinas en las que las afectadas externan su descontento, '#hasta que la dignidad se haga costumbre", "fuera Yesenia Soto, misoginia de mujer a mujer" También señalan a la secretaría del bienestar Ariadna Montiel a quien acusan de nepotismo. "Ariadna Montiel, no comulgas con AMLO", así como el nombre de Luis Rascón, "me quitas mi trabajo por la gente de Luis Rascón del Partido Morena".

En las puertas de entrada, fue colocado un chaleco de los ex servidores de la nación que dijeron seguirán buscando justicia laboral y una liquidación digna.

Además, las personas que ya interpusieron queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalaron que el personal que arribó de Ciudad de México para supuestamente revisar si hubo algún robo por parte de los ex empleados, "no encontrarán nada en nuestra contra, pues nunca ingresamos al edificio al momento del plantón, que siempre fue pacifico'.

En el lugar, permanecen guardias de seguridad día y noche, y el edificio fue asegurado con cinta amarilla.

Las ex empleadas dijeron, "lo que más nos puede, por supuesto además de quedar sin empleo, es que los adultos mayores están padeciendo el hecho de que personas a las que no les interesa trabajar, y no tienen preparación para hacer el trabajo, están en esos lugares".

Indicaron que en efecto, como los beneficiarios han señalado, "en estos momentos hay un enorme desorden, debido a que no conocen los programas del Bienestar", que ellas trabajaron durante alrededor de dos años.

Añadieron que "nuestros carteles y hojas las quitan, se ignoran como a todas nosotras, pero no vamos a bajar la guardia... fuera el influyentísimo, fuera nepotismo fuera misoginia de mujer a mujeres".