No es ético ni correcto realizar tanto procedimiento en una paciente

La combinación de procedimientos estéticos es factible, siempre y cuando se minimicen los riesgos, afirmó el doctor Ricardo Alberto Baca Martínez, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua, tras el deceso de una mujer tras realizarse ocho cirugías, de las cuales al menos cuatro están consideradas como cirugías mayores.

“La combinación de procedimientos hace más riesgosa una cirugía, si se aumenta el número el riesgo también aumenta”, explicó el médico, quien en 22 años de experiencia nunca realizaría ocho procedimientos en una paciente.





El especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva aseguró que una de las principales cosas que los pacientes deben revisar es que el médico con el que se van a operar cuente con una certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, ya que actualmente hay muchos pseudoespecialistas y clínicas que no cuentan con los requerimientos específicos.

En el caso de la paciente de 47 años proveniente de Estados Unidos falleció a causa de un trombo, un riesgo de muerte alto debido a que la sometieron a cirugías mayores que requerían por lo menos tres días de hospitalización. Una de ellas ginecológica.

Las cirugías consideradas mayores son la abdominoplastia, reducción mamaria, maxtopexia, liposucción más allá de 1 a 1.5 litros, cirugía extracción de grasa con transferencia a glúteos; entre las pequeñas están párpados, nariz, otoplastia, mano.

En el caso de la paciente se le realizó una histerectomía, una abdominoplastia, reducción mamaria, liposucción con transferencia a glúteo, con ello ya se salen del rango de seguridad y a ello se le aumenta el tiempo para hacer procedimientos en cara, lo que se traduce un rango de alto riesgo.

“El riesgo era muy grande, quienes nos dedicamos a esto y seguimos las normas no realizaríamos tantos procedimientos como se hicieron en este caso”, consideró el especialista.

Al momento de realizar un procedimiento y más para la combinación de dos se deben tomar en cuenta las condiciones del paciente. Si una paciente tiene problemas cardiacos, si tiene la presión arterial descontrolada, si es diabética que no tiene control, si la paciente ha tenido antecedentes de trombolias, si toma muchos medicamentos, fuma, toma anticonceptivos orales, si es una paciente que viene de fuera y viaja un día antes al procedimiento. Todo ello marca la escala de riesgo.

Destacó que con la escala de riesgo todos los profesionales tienen la obligación de no realizar el procedimiento o bien hacerlos de manera controlada y no combinados, en medios hospitalarios. Muchos de los procedimientos son ambulatorios, entre ellos cirugía de párpados, otoplastia (oreja), tal vez un aumento mamario, liposucciones pequeñas, entre otros. Pero tanto procedimiento no es correcto en cuanto a normas y tampoco irse a su casa de inmediato al realizarse dos procedimientos. “Realizar ocho procedimientos, como en este caso, no es ético ni correcto para nadie, siempre lo hemos dicho, si somos especialistas debemos hacer las cosas de la mejor manera, porque la mayor parte de las muertes que ocurren en el país ocurren a manos de gente inexperta o de falsos especialistas, como son médicos estéticos, máster en cirugía o gente que toma cursos por internet”.





Para la seguridad en cirugía plástica se toman en cuenta los tiempos quirúrgicos, los cuales no deben ser demasiados prolongados porque aumenta el riesgo. Si a una paciente se le realiza un procedimiento pequeño tiene una respuesta inflamatoria y metabólica con generación de sustancias, coagulación y proceso de cicatrización de acuerdo al procedimiento, pero si se hacen más cirugías va ir aumentando la respuesta metabólica al traumatismo.

La paciente que se somete a tantos procedimientos tiene comprometida la movilidad y eso hace más posible que se generen coágulos y se presenten las tromboembolias, como parece que ocurrió.

Señaló que las tromboembolias son de las complicaciones más temidas, pero también extremadamente poco frecuentes, sin embargo con tanto procedimiento el riesgo aumenta.

El doctor Ricardo Baca mencionó que Chihuahua recibe mucho turismo médico que busca la cirugía plástica, pero es deber de todo especialistas informar a las pacientes lo que es posible, aun cuando el paciente refiera que busca “aprovechar” la anestesia y el viaje.

“Desde el punto de vista médico, ético y científico no es factible realizar tantos procedimientos en una paciente si lo que queremos es minimizar los riesgos”.

Necesario tomar en cuenta

1.- Revisar que se trata de un médico preparado con título y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

2.- Buscar referencias de los médicos con los que se van a operar, de preferencia que sea recomendación personal.

3.- Buscar atenderse en lugares que tengan una certificación, instalaciones adecuadas y los permisos necesarios, sobre todo que cuenten con los medios para atender una emergencia.

4.- Los pacientes deben ser cuidadosos con lo que se les ofrece y ellos mismos piden, es decir, si un cirujano plástico certificado, aun sabiendo que debe conocer normas y reglas le ofrece realizarle tantos procedimientos tenga cuidado y busque otra opinión.

“La ética, el profesionalismo y el poner por enfrente la seguridad del paciente es lo que va a privar cuando una paciente busca realizarse múltiples procedimientos”, señaló el presidente del colegio, quien agregó que el médico tiene la responsabilidad de informar al paciente que no es correcto realizarse todo lo que pide, que es mejor minimizar riesgos y programar poco a poco cada intervención.

Recomendó además no encandilarse con el manejo de redes, ya que muchas veces usan Facebook, Instagram y hasta tiktok para promocionar los servicios de los pseudoprofesionales y eso llama la atención a las pacientes.

“Es una responsabilidad de los pacientes cuidarse y responsabilidad del médico cuidarlo y desalentarlo, porque la vida no es un juego, cuanto más se minimicen los riesgos el resultado será mejor”.

Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

La Clínica St John’s Centro de Cirugía Ambulatoria cuenta con permiso de funcionamiento que data de 2018, informó la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, sin embargo derivado de la muerte de una paciente de 47 años de edad, tras la realización de ocho procedimientos se realizará una inspección.

La NOM 016 SSA3 2012 establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

Además señaló que se realizan recorridos de supervisión a las unidades médicas privadas para revisar que cumplan con lo establecido por la NOM y que su licencia sanitaria se encuentre vigente.

Ante el caso mencionado que derivó en el deceso de una paciente a la que le practicaron ocho procedimientos quirúrgicos estéticos y uno ginecológico, se realizará una verificación a fin de garantizar que siga cumpliendo con los lineamientos marcados en la norma sanitaria.

Finalmente informaron que las posibles irregularidades en la práctica médica deben ser denunciadas ante las instancias penales o pedir la intervención de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico (Cocam).