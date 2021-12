“No existe dinero fácil”, advierten expertos por caso Aras

Expertos en economía y finanzas llaman a la gente a tener cuidado a la hora de elegir esquemas que ofrecen porcentajes más altos y rápidos que los tradicionales: “Si suena demasiado bonito, no es real”, advierten.

Una vez destapado el caso de Aras Business Group, un gran abanico de ofertas para invertir el dinero con hasta 20% de interés mensual son más evidentes en las redes sociales.

Yox, Vitas, Xifra, Era, Fibra, Milenium, son sólo algunos grupos que han sido evidenciados por su falta de veracidad en lo que ofrecían, tanto en sus réditos como en su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el contexto chihuahuense, el caso de una familia que invirtió 400 mil pesos en Aras, con miras a obtener un interés mensual inmediato, muy por encima del disponible en las instituciones bancarias acreditadas, debido a la premura que tenía por atender la salud de un integrante con un serio padecimiento renal.

Como era de esperarse, el resultado es el que hoy enfrentan: la posibilidad de no poder rescatar esa inversión en cuestión de días, como era el objetivo, compartió la diputada local María Antonieta Pérez Reyes.

Historias como ésta son lo que nos mueve a exigir que las autoridades atiendan la demanda y también desde el Congreso para ajustar lo necesario y que no ocurra de nuevo, advirtió.

“Yo le pediría a la ciudadanía que (piense) si suena demasiado bonito para ser real, esto no lo es. No pueden meterse a un negocio que no conozcan. Si no son financieros, no son abogados, no son especialistas en inversión, no se metan”, expresó.

Para el analista de Economía y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Edmundo Zapién Bien, la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, la poca regulación de la publicidad en plataformas virtuales y la falta de educación financiera de la gente, son factores que contribuyen a que este tipo de escenarios tengan clientela.

“Si ven algún fondo de inversión con tasas de interés mayores al 1.5 o 2 por ciento mensual, ya preocúpense, porque un fondo de inversión puede tener hasta de entre 10 y 20 por ciento anual, pero ya más que eso es muy complicado que pueda ser real”, indicó.

Como recomendación dijo que la o el interesado en invertir debe revisar los registros de la empresa en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Condusef, así como investigar si es que están en el buró de entidades que cometieron algún fraude o tengan problemas con la CNV.

“Tales plataformas son muy amigables para que la persona usuaria obtenga la información necesaria, incluso uno de los casos que se pueden encontrar es el de un fondo de inversiones en bitcoin que ya fue multada”, compartió.