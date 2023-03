No intervendrá SSPE en caso de policías acusados de violación en Cuauhtémoc

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, expresó que la denuncia de una presunta violación por parte de agentes de la Policía Vial destacamentados en el municipio de Cuauhtémoc, está en manos de la Fiscalía General del Estado, y la SSPE no intervendrá para permitir que el proceso avance de manera natural y transparente.

“Sabemos que hay algo en la Fiscalía General del Estado, hay una denuncia, no sé en qué contexto está, pero sí sé que hay algo; no he tenido acercamiento con la fiscalía porque en estos casos, lo mejor es que las investigaciones sigan su rumbo con una completa autonomía y sin una injerencia directa”, subrayó

En este sentido, destacó que si bien, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no va a intervenir, sí estarán atentos para proporcionar cualquier información que la Fiscalía General del Estado pueda solicitar.

Destacó que, al tratarse de una situación tan grave, es fundamental que las indagatorias avancen hasta poder determinar a detalle, qué fue lo que pasó y la situación de cómo es que sucedieron las cosas.

Siempre lo he dicho, no vamos a tolerar ningún tipo d exceso o abuso de la fuerza, ningún abuso por parte de ninguna corporación policial, ya sea que esté bajo nuestro mando, o que esté colaborando con nosotros

Loya Chávez, adelantó que mientras se realiza la investigación a fondo, los elementos son separados del servicio en la medida de lo que se pueda, sin afectar sus derechos laborales, pues hasta no confirmar que existe una responsabilidad, se debe respetar la presunción de inocencia.

Agregó que, en la parte operativa, a los elementos involucrados, se les saca de operación, se les quita de algún cargo en donde puedan portar armas y tener contacto directo con la ciudadanía, y se queda a la espera a que termine la investigación.

Cabe mencionar que la versión oficial que se encuentra en la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, señala que un agente fue el responsable de la agresión sexual en contra de una jovencita de 14 años, lo que se realizó en presencia de otros tres policías, todo esto, a bordo de una patrulla de la corporación.