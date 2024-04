¡No los lastimes! Si ves animales silvestres en zonas urbanas sigue estas recomendaciones

La Subdirección de Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la población a tener cuidado si te encuentras con animales silvestres, y te recomienda que no los enfrentes ni los ahuyentes; mejor aléjate y repórtalos al número de emergencias 911.

Lo anterior, es con el fin de evitar que las personas sufran ataques o lesiones de animales silvestres, tanto en sus hogares como en áreas de recreo o cerros.

Como medida de prevención, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, emite diversas recomendaciones que resultarán útiles al momento de toparse con ellos.

Acotó que los avistamientos ocurren durante los meses de calor, cuando ciertas especies que habitan en los alrededores de la ciudad de Chihuahua, como jabalíes, gatos monteses, serpientes de diversos tipos, coyotes, zorros, venados, halcones u otras, bajan de las zonas montañosas para buscar alimento.

Con ese propósito, los animales ingresan a zonas residenciales, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes o mascotas del hogar, por ello es importante saber qué hacer para que no se sientan acosados o sean atacados ante la presencia humana y se retiren por sí solos, o bien, sean capturados por expertos de manera segura.

El Cuerpo de Bomberos destacó que cuenta con un equipo especializado y equipado con herramientas para su captura y rescate, salvaguardando también la integridad del espécimen hasta liberarlo en su hábitat natural o entregarlo a las autoridades de protección ambiental, dependiendo del tipo de animal que se trate.

El bombero segundo, Luis Pérez, explicó que en la mayoría de los casos los animales salvajes no suelen agredir a las personas, por el contrario, se retiran, salvo que sientan temor ante un ataque inminente; sin embargo, de permanecer en el lugar, se debe reportar el hecho a la línea de emergencias 911 para enviar a personal capacitado y con el equipo adecuado para capturarlos y ponerlos a salvo.

Entre las recomendaciones, compartió que no los molestes ni asustes; llama de inmediato al 911 o utiliza la aplicación Marca el Cambio. Además, resguárdate junto con los niños y mascotas dentro de la vivienda; no les arrojes agua u otros líquidos, si no los agredes, ellos tampoco a ti.

No los alimentes, pues esto hará que regresen de nuevo. Si acudes a cerros o áreas despobladas y encuentras algún espécimen, no lo ataques ni te acerques, generalmente se retiran por sí mismos.