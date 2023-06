"No son enchiladas": Alcalde por comentario sobre buscar nuevo terreno para Relleno Sanitario

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dijo que con respecto a las declaraciones del empresario Federico Baeza, en el que solicita buscar un nuevo terreno para el Relleno Sanitario. Bonilla señaló que consideraba que el empresario estaba desinformado sobre la complejidad del proceso y enfatizó que "no son enchiladas de kermes" para encontrar un nuevo terreno adecuado.

“Creen que el conseguir un terreno es como hacer enchiladas en un kermés y no es así, los terrenos, tienen que cumplir con ciertas características, tiene una desinformación total” compartió el alcalde sobre los mensajes que se han vertido en los últimos días sobre la construcción pausada del nuevo Relleno Sanitario.

En diferentes ocasiones, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza, ha compartido, que existe la posibilidad de más de 40 nuevos amparos en contra de la construcción del Relleno Sanitario Mápula, por lo cual consideró la necesidad de evaluar detenidamente si esta zona es realmente el lugar indicado para llevar a cabo el proyecto, ya que su avance podría seguir siendo obstaculizado.

Al respecto, el Presidente Municipal, dijo que el tener que llevar a cabo un "plan b" sería demasiado tardado para el tiempo que ya se tenía estipulado, ya que esto necesitaría de los estudios del suelo, subsuelo y fauna desde cero, lo que llevaría entre seis u ocho meses para iniciar con el nuevo proyecto.

Dijo también que entre algunos de los requisitos para el terreno del nuevo Relleno Sanitario es que no tenga ningún escurrimiento ni filtraciones de agua al subsuelo, lo que significa que debe estar suficientemente alejado de cuerpos de agua, del aeropuerto y que no esté cerca de lugares habitados, y justo en Mápula no hay asentamientos humanos en alrededor de 13 kilómetros.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Bonilla comentó que entre las medidas que se están tomando para alargar la vida del actual relleno, una de las alternativas es el compactar de mejor manera la basura, ganando tiempo de entre dos o tres meses que es el tiempo en que se pospuso el juicio de la construcción del nuevo relleno sanitario.

“Para empezar, los predios son el Grupo BAFAR, Avícola del Norte, la familia Prieto, Grupo Valles, la CFE, el autódromo aunque se hacen dos o tres carreras al año, todo el resto del predio lo tiene el arzobispado con el que se hizo un convenio de una pequeña donación de un cachito de tierra y los Cuesta, quienes finalmente nos vendieron el terreno, entonces no sé de dónde sacan que vienen 40 amparos si no hay 40 vecinos en el lugar” agregó.

El Presidente Municipal dijo que el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial se encuentra mal informado sobre el tema, por lo que lo invitó a que se acerque con el Municipio, para poderlo informar.

Recordó que en días pasados estuvo con el Coder, con quienes pudieron compartir información, despejando dudas a los asistentes, de índole, financiera, administrativas y técnicas, pero que Federico Baeza no acudió a la reunión para obtener mayor información, por lo que lo invitó a organizar una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial.

El Presidente Municipal, Marco Bonilla, dijo que el aplazamiento se debió a una “acumulación de autos” que fueron entregados a diferentes juzgados, pero como los recursos estaban elaborados de la misma forma por parte del abogado Raúl de la Paz, fue que se decidió reunirlos en un solo expediente y enviarlo al Distrito Judicial Primero, quien va a analizar el fondo del asunto.